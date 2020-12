Dexter 9, svelato l'inizio delle riprese ed un nuovo personaggio del revival

Dexter si prepara a tornare con un revival, le cui riprese avranno inizio a gennaio 2021. Nel frattempo, sono emersi alcuni dettagli relativi ad un nuovo personaggio della serie tv con Michael C. Hall.

Dexter: Michael C. Hall nell'episodio Every Silver Lining

L'annuncio di un ritorno di Dexter sul piccolo schermo, sotto forma di revival, ha scatenato l'entusiasmo dei tantissimi fan della serie tv. Prodotta dal 2006 al 2013, l'opera di Showtime si è conclusa con un'ottava stagione che non ha affatto convinto il pubblico, tanto da portare il finale della serie ad essere considerato come uno dei più deludenti dell'universo seriale. Ecco perché, sette anni dopo, si è ben pensato di tornare sui propri passi e realizzare una nuova stagione della serie tv, per tentare di cancellare dalla mente dei fan quel finale così tanto discusso. Stando a quanto emerso di recente, poi, non bisognerà attendere neanche tanto per rifarsi gli occhi con i nuovi episodi di Dexter.

Secondo The Illuminerdi, infatti, le riprese di Dexter 9 inizieranno già nel mese di gennaio 2021 e la premiere sarebbe prevista per l'autunno dello stesso anno. Per ingannare l'attesa, poi, possiamo leggere alcuni dettagli relativi a ciò che verrà raccontato sul piccolo schermo: ricordiamo che Michael C. Hall riprenderà il ruolo di Dexter e ad affrontarlo ci sarà un nuovo personaggio, un "uomo di 50 anni di nome Kurt". Kurt viene descritto come un camionista della parte nord-orientale dell'America che possiede una fermata di camion locale in città e si è "affermato come un amato leader nella comunità". L'uomo in realtà nasconde un segreto: suo figlio Matthew avrebbe creato "molti pasticci" che richiedono a suo padre di usare la sua ricchezza per ripulire. Per quanto riguarda gli attori che potrebbero interpretare questi personaggi, poco si sa riguardo al ruolo di Matthew, mentre per Kurt sembra che Showtime stia prendendo di mira nientemeno che John Cusack.

Ricordiamo che, in precedenza, il produttore esecutivo Clyde Phillips aveva anticipato a THR: "Fondamentalmente iniziamo da zero. Vogliamo che questa non sia semplicemente la stagione 9 di Dexter. Sono passati molti anni e lo spettacolo rifletterà quel tempo trascorso. Rappresenta una grande opportunità per scrivere un secondo finale per uno spettacolo, e Showtime è stato molto gentile a riguardo".