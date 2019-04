Detective Pikachu: il nuovo trailer mostra il "meraviglioso mondo" di Ryme City

Pokémon Detective Pikachu ha un nuovo trailer che regala ai fan uno sguardo sul mondo delle incredibili creature al centro della trama.

Gli eventi raccontati sul grande schermo avranno come protagonista un ragazzo che unisce le forze con l'ex partner sul lavoro del padre, un detective, per provare a scoprire cosa gli è accaduto e ritrovarlo.

Il trailer inedito condiviso dal protagonista Ryan Reynolds su Twitter, sulle note di What a Wonderful World, dà spazio alla vita di Ryme City e mostra Pokémon come Bulbasaur, Charizard, Psyduck e Snubbull. Il video regala nuove anticipazioni sulle incredibili location create per Detective Pikachu e relative al modo in cui le creature e gli umani convivono pacificamente nella stessa città.

Ecco il trailer in cui Pikachu regala anche delle parole affettuose a Tim:

A little shot of wonderful for a weary world. #DetectivePikachu pic.twitter.com/xUAeGkTbZC — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 22, 2019

Il film inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.

Nel cast ci saranno Justice Smith nella parte di Tim, Kathryn Newton nella parte della giornalista Lucy che indagherà sul mistero, Ken Watanabe che sarà il sergente Yoshida, Bill Nighy, Karan Soni, Suki Waterhouse, Chris Geere, Rita Ora e Omar Chaparro.

La regia del film è stata affidata a Rob Letterman da una sceneggiatura di Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman e Derek Connolly, tratta da una storia di Dan Hernandez, Benji Samit e Nicole Perlman, basata sul videogioco The Great Detective Pikachu sviluppato da The Pokémon Company e Creatures Inc. Pokémon Detective Pikachu arriverà nelle sale italiane il 9 maggio 2019.