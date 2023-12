Natale con i tuoi, ma in streaming: 5 film da guardare tutti insieme

Da The Farewell a Il giardino segreto, ecco 5 titoli adatti a tutta la famiglia. In streaming nella collection Natale insieme di Infinity+.

Il Natale? Si passa insieme. I regali, le luci, gli alberi addobbati, il via vai nelle strade vestite a festa, per quello che è il periodo più magico dell'anno. Se le festività natalizie sono uno stato mentale, ci sono poi tradizioni che restano immutate, fondamentali per quel tepore casalingo che si raccoglie il 25 dicembre. Tra le tradizioni immancabili, il cinema. Che sia una commedia o un film d'animazione, i botteghini vivono il periodo più intenso, offrendo al pubblico titoli quanto mai trasversali. Dopo il Pranzo di Natale tutti al cinema, nonni compresi.

Il giardino segreto: Dixie Egerickx durante una scena

E la sera? La sera a casa, rilassati, consumando l'ultima fetta di pandoro in compagnia, magari di una visione in streaming, rilassata e accomodante. Del resto, non c'è nulla di meglio che vedere un film sul divano di casa in compagnia delle persone a cui vogliamo bene. Magari, un film leggero, pieno di buoni sentimenti, perfetto per Natale. Allora, su Infinity+, trovate la raccolta Natale insieme, una collection ricca di film speciali, e adatti a tutta la famiglia. I nostri consigli? Eccone cinque titoli da guardare: dalla rivelazione Awkwafina in The Farewell alla magia de Il giardino segreto con Colin Firth.

1. The Farewell - Una bugia buona (2020)

The Farewell - Una bugia buona: un'immagine del film

Un film magnifico, poetico, minimalista eppure profondo. Il primo lungometraggio di Lulu Wang è un titolo perfetto per essere visto a Natale. Perché? Perché The Farewell - Una bugia buona parla innanzitutto di sentimenti. Come quelli di Billi, la protagonista, interpretata dalla rivelazione Awkwafina. Billi, cinese, vive a New York, ma quando le viene detto che sua nonna Nai Nai (Zhao Shuzen) sta per morire, torna a casa dalla sua famiglia. Con un dubbio, far vivere alla nonna gli ultimi giorni in pace, o rivelarle la verità? Tratto da un racconto breve della stessa regista, il film ha ricevuto il plauso del pubblico e della critica.

2. Pokemon Detective Pikachu (2019)

Detective Pikachu: un'immagine del film

Un film che avrebbe meritato di più, e che ora può essere rivisto in streaming, offrendo al pubblico azione, avventura e risate. Tra live action e CGI, ecco Detective Pikachu di Rob Letterman, naturalmente tratto dal videogioco della Nintendo. Una sorta di film giallo, divertente e divertito, con protagonisti i Pokemon. Anzi, con protagonista Pikachu, versione investigatore che indaga sulla scomparsa del padre del ventenne Tim, interpretato da Justince Smith. Dietro il mistero, un complotto! Nel cast anche Ryan Reynolds, Ken Watanabe, Kathryn Newton e Bill Nighy. Un sequel è in fase di scrittura.

3. Il giardino segreto (2020)

Il giardino segreto: Dixie Egerickx in una scena

Un classico della letteratura, rivisto in un film magico ed emozionante. Tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett, datato 1910, in streaming c'è Il giardino segreto di Marc Munden. La storia è quella senza tempo di Mary, in India da genitori inglesi. Rimasta orfana torna in Inghilterra, andando a vivere con lo zio Archibald. Per magia, insieme al cuginetto Colin, scopre un fantastico giardino segreto nascosto dietro l'enorme tenuta. Nel cast Dixie Egerickx, oltre a Colin Firth e Julie Walters. La versione di Munden, romantica ed ambiziosa nella sua struttura, è la visione essenziale per un family movie da vedere a Natale.

4. Immagina che

Yara Shahidi e Eddie Murphy in un'immagine della commedia Immagina che

Eddie Murphy a Natale? Non è solo Una poltrona per due. Nella collection Natale insieme di Infinity+ trovate la commedia Immagina Che di Karey Kirkpatrick, uscita nel 2009. La vicenda segue Evan, un uomo d'affari separato che trascura sua figlia piccola. Fino a quando la bambina, Olivia, interpretata da Yara Shahidi, inizia ad azzeccare previsioni finanziarie: come ci riesce? È aiutata da una magica coperta di lana. Evan, allora, si avvicina alla figlia, interessato però alle rivelazioni che potrebbero garantirgli una promozione. Alla fine, trionferà però l'amore. Family movie di buoni sentimenti, una commedia americana dai tratti fantasy, che commuove e diverte.

5. Lucky - Il cane fortunato (2015)

Lucky Dog, il poster del film

La famiglia? Comprende anche gli amici a quattro zampe! Se cercate un film spassoso dove i protagonisti sono gli animali, allora vedete in streaming Lucky - Il cane fortunato di Michael Feifer. Una sorta di commedia romantica al contrario, dove ad innamorarsi è il cane protagonista. Infatti, Travis (Bryce Johnons), divorziato con due figli, se la deve vedere con il giudizio dell'amato cane Lucky ogni qual volta esce con una nuova donna. Fino a quando Travis frequenta Amber (Boti Bliss) che ha una cagnolina, Amy, che gli farà girare... la coda. Lucky e Amy, allora, faranno di tutto per tenere uniti Travis e Amber. Leggero e cinofilo, un titolo per distrarsi e rilassarsi in compagnia di due dolci cagnoloni.