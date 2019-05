Detective Pikachu: Ryan Reynolds condivide una copia pirata del film, ma non è ciò che sembra!

Una pirata di Detective Pikachu è comparsa in rete ed è stata ricondivisa dalla star del film Ryan Reynolds, ma non è ciò che sembra.

Detective Pikachu: Pikachu in una scena d'azione

Ryan Reynolds ha accettato una nuova sfida attoriale dando voce al tenero e peloso Detective Pikachu, personaggio dei Pokemon. Non contento, Reynolds ha deciso di diffondere una copia pirata del film completo condividendo il post di un account misterioso che apparterrebbe a un certo "Inspector Pikachu". Il video si spaccia per film completo, ma la visione ci svela la realtà dei fatti.

Dopo il logo Warner Bros., seguito dal simbolo di Legendary Pictures e da quello di The Pokémon Company, inizia il film vero e proprio. Vediamo il personaggio di Justice Smith che cammina per Ryme City e poi accade qualcosa... Guardate voi stessi nel video che trovate di seguito.

POKÉMON Detective Pikachu -- FULL MOVIE -- https://t.co/qsqXvUOpvI — Inspector Pikachu (@InspectrPikachu) May 7, 2019

Per oltre un'ora e mezza assistiamo alla danza sfrenata di Pikachu. Senza dubbio interessante la trovata di marketing per accompagnare l'uscita di Detective Pikachu.

L'uscita italiana di Detective Pikachu è prevista per domani, 9 maggio. Nel cast ci saranno Justice Smith nella parte di Tim, Kathryn Newton nella parte della giornalista Lucy che indagherà sul mistero, Ken Watanabe che sarà il sergente Yoshida, Bill Nighy, Karan Soni, Suki Waterhouse, Chris Geere, Rita Ora e Omar Chaparro. La regia del film è stata affidata a Rob Letterman da una sceneggiatura di Dan Hernandez, Benji Samit, Rob Letterman e Derek Connolly, basata sul videogioco The Great Detective Pikachu sviluppato da The Pokémon Company e Creatures Inc.