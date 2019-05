Detective Pikachu: il direttore della fotografia contro Sonic Il Film!

Il direttore della fotografia di Detective Pikachu si è scagliato contro Sonic Il Film, colpevole di essere stato realizzato decisamente peggio del film con Ryan Reynolds.

Nei giorni passati la ricezione negativa del trailer di Sonic Il Film ha spinto la produzione a cambiare il design. Quando il primo trailer dell'adattamento del videogame Sonic ha fatto la sua comparsa in rete tantissime sono state le critiche negative, soprattutto sul design del protagonista, troppo umanizzato rispetto alla versione videogame.

Sonic Il Film, il trailer italiano del film in esclusiva

Il direttore della fotografia di Detective Pikachu, John Mathieson, originariamente doveva far parte della troupe di Sonic, ma dopo aver visto le prime immagini è molto contento di aver abbandonato il progetto:

"Mi avevano offerto di lavorare a Sonic e dopo aver visto il trailer sono così contento che Detective Pikachu non abbia quell'aspetto. Almeno visivamente il nostro film è senz'altro migliore dell'altro e mi dispiace, non mi importa se qualcuno si offende, ma il nostro è decisamente di un altro livello. Io guardo Sonic e penso 'Ok, lasciamo stare'."

Detective Pikachu: Pikachu in una scena d'azione

La storia raccontata in Detective Pikachu inizia quando il detective privato Harry Goodman (Ryan Reynolds) scompare misteriosamente, spingendo suo figlio Tim, un ventunenne, a scoprire cosa è accaduto. Ad aiutare nelle indagini è l'ex partner Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un esilarante, saggio e adorabile super-investigatore che rappresenta una perplessità persino per se stesso. Scoprendo che sono in grado di comunicare in modo unico, Tim e Pikachu diventano dei partner riluttanti in un'elettrizzante avventura che svela un complicato mistero. Andando insieme alla ricerca di indizi nelle strade illuminate dai neon di Ryme City - una moderna metropoli in espansione dove gli esseri umani e i Pokémon vivono insieme in un mondo iper-realistico realizzato in live-action - i due incontrano una serie di personaggi Pokémon e scoprono un piano sconvolgente che potrebbe distruggere questa pacifica co-esistenza e minacciare l'intero universo Pokémon.

Nel cast ci saranno Justice Smith nella parte di Tim, Kathryn Newton nella parte della giornalista Lucy che indagherà sul mistero, Ken Watanabe che sarà il sergente Yoshida, Bill Nighy, Karan Soni, Suki Waterhouse, Chris Geere, Rita Ora e Omar Chaparro.

La regia del film è stata affidata a Rob Letterman e il progetto debutterà nei cinema americani il 10 maggio 2019.