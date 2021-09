Detective Pikachu e Mamma, ho perso l'aereo: ecco cosa hanno in comune i due film

Detective Pikachu condivide un interessante dettaglio con Mamma, ho perso l'aereo: il dettaglio in questione riguarda un film in bianco e nero.

Uno dei twist più interessanti presenti in Mamma, ho perso l'aereo riguarda il film Angels with filthy souls, che Kevin utilizza per non farsi vedere dal ragazzo che consegna la pizza a casa. Il film in questione non esiste realmente ma la scena è stata girata appositamente da Chris Columbus come se fosse un filmato d'epoca ed è stata inglobata anche in Detective Pikachu.

Ebbene sì, ad accomunare Detective Pikachu e Mamma, ho perso l'aereo è proprio Angels with filthy soul, mockfilm girato da Chris Columbus durante le riprese del suo progetto che lo ha reso noto in tutto il mondo. Nel corso di una sequenza di Detective Pikachu, Tim nomina un vecchio film di gangster le cui immagini scorrono in una TV. Il film in questione è proprio quello che Kevin utilizza in Mamma, ho perso l'aereo per evitare che il ragazzo che consegna le pizze a domicilio possa vederlo.

Il film con Ryan Reynolds ha ottenuto buoni riscontri in tutto il mondo e, nel 2019, Legendary ha dichiarato di essere al lavoro sul sequel di Detective Pikachu. Durante la produzione di Detective Pikachu, la Pokémon Company ha infatti iniziato a considerare in modo positivo il possibile utilizzo dei marchi e dei personaggi di sua proprietà per dare vita a progetti cinematografici.

Una delle sequenze più esilaranti del film riguarda, inoltre, il personaggio di Jigglypuff che, secondo gli sceneggiatori, sarebbe meritevole di un prequel in stile A Star is Born! Lo vedremo mai su grande schermo? Chissà!