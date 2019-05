Detective Pikachu: in arrivo lo spinoff su Jigglypuff in stile A Star is Born?

Da Detective Pikachu potrebbe arrivare uno spinoff sullo stile di A Star is Born dedicato a Jigglypuff, il famoso Pokemon 'canterino'!

Il film con Ryan Reynolds è stato apprezzato, finora, da pubblico e critica, tanto da ottenere già un sequel, che sarà scritto da Oren Uziel. Gli sceneggiatori di Detective Pikachu, Dan Hernandez e Benji Samit, hanno però consigliato un'idea gustosa per un eventuale spinoff che potrebbe diventare subito un cult del genere.

Jigglypuff non avrà avuto tantissimo tempo sul grande schermo, ma non vuol dire che non sia uno dei Pokemon preferiti dagli spettatori, il suo potere è quello di far addormentare il suo nemico grazie a un canto soave e ipnotico. In un'esclusiva intervista, i due screenwriter hanno discusso alcuni aspetti del film che non sono riusciti ad approfondire, tra cui c'è anche il dolce Pokemon canterino. Dan Hernandez ha dichiarato: "Sarei interessato a scoprire la carriera di cantante di Jigglypuff. E come riuscirebbe a convivere col fatto di far addormentare il pubblico. Noi amiamo Jigglypuff. Mi piace il Pokemon strano che vuole ottenere qualcosa ma per natura, non riesce a farlo." Parlando quindi del film a lui dedicato, ha consigliato il titolo Jigglypuff: A Star Is Born.

Detective Pikachu: un'immagine del film

Detective Pikachu, qui potete leggere la nostra recensione del film, inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.