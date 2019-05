Detective Pikachu: Legendary al lavoro sul sequel del film

Detective Pikachu sta ottenendo buoni incassi in tutto il mondo e la casa di produzione Legendary è già al lavoro sul sequel delle divertenti avventure di Pikachu.

Il film attualmente presente nella programmazione nelle sale italiane dovrebbe essere il primo tassello di un universo cinematografico dedicato al mondo dei Pokémon.

Durante la poduzione di Detective Pikachu la Pokémon Company ha infatti iniziato a considerare in modo positivo il possibile utilizzo dei marchi e dei personaggi di sua proprietà per dare vita a progetti cinematografici. Legendary, secondo quanto sostiene il sito ComicBook.com, avrebbe intenzione di dare priorità al sequel prima di dedicarsi agli altri potenziali film ambientati nel mondo dei Pokémon.

Il lungometraggio, con protagonisti Ryan Reynolds e Justice Smith, ha incassato 54 milioni di dollari ai box office statunitensi nel primo weekend di permanenza nelle sale. Attualmente il film ha raggiunto quota 175 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il regista Rob Letterman aveva spiegato: "La storia è ambientata nel suo nuovo mondo indipendente, ma è legata ad altre aree, quindi si lega al resto dell'universo Pokémon". Il filmmaker ha inoltre confermato che si è cercato di creare delle connessioni con i film animati, in particolare con le prime due inquadrature che sono state ideate come tributo al lungometraggio preferito da Letterman e i suoi figli.

Il film inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, dato che Tim è l'unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, uniscono le loro forze in un'avventura elettrizzante per svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l'universo stesso dei Pokémon.