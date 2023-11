Marvel: Destin Daniel Cretton abbandona la regia di Avengers 5 per concentrarsi su Shang-Chi 2 e Wonder Man

Destin Daniel Cretton ha abbandonato il ruolo di regista di Avengers: The Kang Dynasty per concentrarsi meglio su Shang-Chi 2 e sulla serie Wonder Man.

È di poche ore fa la notizia che Destin Daniel Cretton ha abbandonato la regia di Avengers: The Kang Dynasty, il prossimo maxicrossover del Marvel Cinematic Universe. Nessun litigio o divergenza creativa, ma un motivo molto più semplice.

Cretton ha preferito concentrarsi sulla serie Wonder Man, della quale è produttore e regista dei primi due episodi insieme ad Andrew Guest come showrunner (farà parte dell'etichetta Marvel Spotlight di storie meno connesse alla macrotrama dell'MCU e vedrà come protagonista Yahya Abdul-Mateen II), e sullo sviluppo di Shang-Chi 2, per il quale tornerà sia in veste di sceneggiatore che di regista.

[RUMOR] Avengers: Secret Wars, I Marvel Studios vogliono riportare in scena Robert Downey Jr. come Iron Man

Marvel si allontana da Jonathan Majors, licenziato lo sceneggiatore di Avengers: The Kang Dynasty

Avengers 4: una promo art mostra i nuovi Avengers

Secondo alcuni recenti sviluppi, i Marvel Studios starebbero pensando di prendere le distanze da Jonathan Majors, alla luce delle vicende legali che lo riguardano. Secondo la giornalista di Vanity Fair e co-autrice di "MCU: The Reign of Marvel Studios" Joanna Robinson, lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Jeff Loveness, non lavorerebbe più per la Marvel e non sarebbe più impegnato nella stesura del quinto film sui Vendicatori, intitolato Avengers: The Kang Dynasty.

Robinson ha riferito che Loveness è fuori dal progetto perché la Marvel si sta probabilmente "allontanando" dalla storyline di Kang che ha caratterizzato entrambe le stagioni della serie Disney+ Loki, il terzo capitolo di Ant-Man e che doveva essere centrale nel prosieguo della Saga del Multiverso, specialmente nei prossimi due film sugli Avengers, The Kang Dynasty e Secret Wars.