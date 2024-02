Dennis Villeneuve su Ferrari: 'Un capolavoro, con la miglior interpretazione di Adam Driver'

Il regista di Dune ha amato il film di Michael Mann sul grande costruttore italiano e per lui contiene anche la miglior prova in carriera di Driver

Mentre è impegnato nella promozione del suo Dune: Parte Due, Denis Villeneuve ha confessato di aver amato molto Ferrari, il biopic di Michael Mann sul costruttore e imprenditore italiano, così come l'interpretazione del suo protagonista, Adam Driver.

Villeneuve ha definito il film "un capolavoro" con "la miglior interpretazione in carriera di Adam Driver". La riverenza di Villeneuve nei confronti del regista di Heat - La sfida e Collateral è nota da tempo, e si è espressa anche per l'ultima fatica del regista, che non ha invece incontrato pareri unanimemente positivi da parte della critica. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Ferrari.

Inoltre, proprio l'interpretazione di Driver è stata oggetto di polemiche in quanto si è trattato del secondo ruolo nei panni di un noto personaggio italiano per l'attore statunitense, dopo quello di Maurizio Gucci in House of Gucci di Ridley Scott.

Ferrari, Pietro Scalia: "Tutti pensano che il film di Michael Mann sia un biopic. Non è così"

Costato quasi 100 milioni di dollari, Ferrari ha incassato poco meno di 40 milioni, risultando quindi un sonoro flop al botteghino e nella carriera del suo regista. Questo però non sembra aver frenato la carriera di Mann che si è subito messo al lavoro sul sequel di Heat, che a quanto pare potrebbe rivederlo all'opera con lo stesso Adam Driver.