Heat 2: Adam Driver in trattative, Michael Mann conferma

Michael Mann ha ammesso le trattative per tornare a dirigere Adam Driver nel suo Heat 2 in un ruolo non ancora specificato.

Michael Mann ha confermato le voci che vorrebbero la star di Ferrari Adam Driver in trattative per un ruolo da protagonista in Heat 2, preannunciato sequel del cult poliziesco del cineasta.

Al momento non è chiaro quale personaggio interpreterebbe Driver, ma voci recenti suggeriscono che potrebbe incarnare una versione più giovane di Neil McCauley, personaggio di Robert De Niro nel cult del 1995.

In un'intervista con EW, Michael Mann ha lodato il suo interprete spiegando che "non è sbagliato paragonarlo a De Niro e Pacino, ma non penso che sia un fatto generazionale. Penso che sia una questione di approccio e impegno verso il ruolo, senza esitazioni o scrupoli nel raggiungere davvero il Mi acuto del violino o camminare su una corda tesa senza rete sotto. Al Pacino lo fa. Quindi è un'ambizione artistica, che è diversa dalla pura e semplice carriera. È il tipo di ambizione artistica che spinge a cercare di ottenere qualcosa superando esitazione e paura".

Il regista prosegue ammettendo che "Adam Driver ha quella stessa qualità, ed è molto simile a un sacco di attori con cui mi piace lavorare, che si tratti di Daniel Day-Lewis o Bob De Niro o Ansel Elgort. Anche Mark Ruffalo. È un atteggiamento nei confronti del proprio lavoro. E comunque, non si parla di lavoro in senso classico. È il lavoro inteso come un'avventura fantastica, e perché dovresti volerlo farlo in un altro modo?"

Heat 2 fungerà sia da prequel che da sequel

Robert De Niro e Val Kilmer in una sequenza di Heat - La sfida, di Michael Mann

Heat 2 sarà basato sul romanzo di Michael Mann sequel del primo film e fungerà sia da prequel che da sequel.

La storia segue McCauley (Robert De Niro), Chris Shiherlis (originariamente interpretato da Val Kilmer) e Vincent Hanna (originariamente Al Pacino) negli anni che precedono la saga criminale ambientata a Los Angeles, raccontando cosa accade ai personaggi sopravvissuti negli anni successivi. La trama riporta i lettori a Chicago nel 1988, quando McCauley, Shiherlis e la loro squadra compiono rapine sulla West Coast, al confine tra gli Stati Uniti e il Messico e a Chicago. Allo stesso tempo, Hanna sta facendo le sue prime esperienze come stella emergente nel Dipartimento di Polizia di Chicago, inseguendo una violenta banda di rapinatori.