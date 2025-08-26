Demon Slayer affonda il Titanic: superato al botteghino anche il colossal di James Cameron

Quando si parla di record, James Cameron è sempre stato sinonimo di primati imbattibili, eppure, il fenomeno Demon Slayer ha dimostrato ancora una volta la forza dell'animazione giapponese. Con Infinity Castle, la saga ha riscritto la storia del box office, detronizzando un colosso come Titanic e puntando a superare persino il proprio precedente trionfo.

Demon Slayer conquista il podio al box office giapponese

Per quasi trent'anni Titanic ha mantenuto saldo il suo posto tra i primi tre incassi di sempre in Giappone, resistendo persino a successi planetari come Frozen. Ma l'onda lunga di Demon Slayer ha travolto la nave di James Cameron.

Dopo che nel 2020 Mugen Train aveva già strappato il primato assoluto, oggi è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito a relegare il kolossal del 1997 al quarto posto. Con 19.825.555 spettatori e 28,08 miliardi di yen (circa 187 milioni di dollari), il film ha superato i 27,77 miliardi di Titanic in appena 38 giorni dall'uscita, fissata lo scorso 18 luglio.

Il percorso verso il podio è stato fulmineo: prima ha sorpassato Your Name in 31 giorni, poi One Piece Film: Red in soli 25. Ora restano soltanto due ostacoli: il capolavoro di Studio Ghibli, La città incantata, e lo stesso Mugen Train, che con 40,75 miliardi di yen è il dominatore incontrastato. Ma se il ritmo resterà questo, il record assoluto è a portata di mano.

Una corsa da record che punta al mondo

Fin dal debutto, Infinity Castle ha macinato primati: 5,52 miliardi di yen nel primo weekend, miglior apertura di sempre in Giappone, con un debutto da 1,64 miliardi e un singolo giorno a 2,03 miliardi. È stato anche il film più veloce a raggiungere quota 10 miliardi, traguardo centrato in soli otto giorni. Numeri che raccontano un fenomeno culturale, non solo cinematografico.

Il successo però non si ferma ai confini nipponici. In vista dell'uscita internazionale, prevista per il 12 settembre negli Stati Uniti, Fandango ha annunciato che la pellicola è diventata "il miglior pre-seller di sempre per un film anime", superando Mugen Train e Jujutsu Kaisen 0.

Gli abbonati Mega e Ultimate Fan di Crunchyroll potranno persino vederlo con tre giorni di anticipo. Intanto, il franchise continua a crescere: il manga originale di Koyoharu Gotouge ha già venduto oltre 220 milioni di copie e l'anime si concluderà proprio con la trilogia cinematografica dedicata all'arco di Infinity Castle.