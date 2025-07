Demon Slayer, il nuovo film come gli Oasis: la première mondiale fa il tutto esaurito in pochi minuti

Demon Slayer: Infinity Castle ha polverizzato i biglietti in Giappone in meno di dieci minuti, facendo esplodere i server e preparando il terreno per un debutto cinematografico da record. Primo di tre film inediti, non un semplice montaggio televisivo, l'opera punta a superare il primato di Mugen Train e a riscrivere la storia dell'animazione giapponese al cinema.

Demon Slayer alla conquista del mondo (di nuovo)

Altro che sogni tranquilli: la notte del 14 luglio, i fan giapponesi di Demon Slayer si sono dati appuntamento a mezzanotte per far esplodere i server. Alle 00:00 in punto sono partite le prevendite per Infinity Castle, il nuovo film della saga firmata Ufotable, e in meno di dieci minuti ogni singolo biglietto era già sparito. Alcuni utenti hanno segnalato il crash dei siti per l'eccessivo traffico: una ressa digitale degna di una battaglia shonen. La première mondiale è fissata per il 17 luglio, con proiezioni speciali in 24 cinema giapponesi allo scoccare della mezzanotte, un evento pensato per i fan più incalliti, quelli che il sonno lo sacrificano volentieri alla katana di Tanjiro.

Una scena di Demon Slayer

Ma Infinity Castle non è un riciclo di episodi televisivi come i film precedenti (Swordsmith Training Arc o Hashira Village Arc): si tratta di un arco narrativo completamente inedito, il primo di una trilogia cinematografica che promette di portare la serie su un nuovo piano epico. E se il buongiorno si vede dal box office, l'ambizione è chiara: puntare dritti a superare i record di Mugen Train, il kolossal del 2020 che aveva perfino scalzato La città incantata di Studio Ghibli dal podio della storia del cinema giapponese.

Con un passato già leggendario, Demon Slayer non smette di riscrivere le regole dell'intrattenimento giapponese. La storia di Tanjiro Kamado, ragazzo dal cuore incrollabile che si fa strada tra i demoni per salvare la sorella Nezuko, è ormai un fenomeno culturale. Secondo Oricon, tutti i 23 volumi del manga hanno superato i cinque milioni di copie vendute ciascuno, superando persino colossi storici come One Piece, Naruto, Dragon Ball e Jujutsu Kaisen. Un'impresa titanica che testimonia l'impatto globale di questo universo narrativo.

Il film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle arriverà in Nord America il 12 settembre 2025, mentre le date internazionali per i due capitoli successivi restano ancora avvolte nel mistero. Intanto, il Giappone si prepara all'invasione del Castello Infinito, e il cinema anime si appresta, ancora una volta, a riscrivere la storia.