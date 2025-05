Demon Slayer: il doppiatore di Tanjiro svela dettagli sulla nuova trilogia, ma qualcuno pirata il trailer

Con un annuncio sorprendente, Natsuki Hanae, voce giapponese di Tanjiro, ha rivelato che il doppiaggio della trilogia cinematografica Demons Slayer: Infinity Castle è stata completata. Dopo i dettagli sul trailer del primo film della nuova saga, questo fa pensare a un'uscita anche degli altri film più vicina del previsto. Eppure ciò non basta ad alcuni: dopo l'annuncio del doppiatore, qualcuno trafuga il trailer e lo diffonde in rete.

Demon Slayer: la trilogia di Infinity Castle è già un caso

Natsuki Hanae, voce giapponese di Tanjiro Kamado, ha annunciato che il doppiaggio dell'intero arco narrativo di Infinity Castle è già stato ultimato. La rivelazione, riportata da Oricon durante un evento dedicato alla riedizione in sala dell'arco narrativo dedicato a Il Treno Mugen, ha fatto sobbalzare i fan: non si parla solo del primo film, atteso in Giappone il 18 luglio 2025 e in Nord America il 12 settembre, ma di tutta la trilogia. "È davvero qualcosa di incredibile", ha commentato Hanae durante un evento speciale a Tokyo per la riedizione cinematografica del Treno Mugen.

Rengoku di Demon Slayer

Le sue parole alimentano le speranze di un rilascio più rapido del previsto per gli altri due capitoli. Emozionato e visibilmente toccato, Hanae ha raccontato quanto sia ancora legato al personaggio di Rengoku: "Anche solo quando il treno entra in scena e penso a Rengoku, mi vengono le lacrime agli occhi". Il ricordo dell'Hashira della Fiamma, interpretato da Satoshi Hino, continua a risuonare potente nel cuore dei personaggi e degli attori stessi. "Per me, come per Tanjiro, Rengoku è una presenza immensa nella mia vita", ha aggiunto Hanae, con parole che hanno commosso anche Hino.

Ma la febbre da Demon Slayer ha portato anche a qualche scivolone: a poche ore dalla proiezione esclusiva del trailer nei cinema giapponesi - visibile solo durante la versione in 4K del Treno Mugen - sono apparsi online dei video pirata del filmato. Una violazione che ha spinto lo staff ufficiale a rilasciare un comunicato durissimo: "Abbiamo confermato che il trailer esclusivo è stato registrato e caricato illegalmente online".

L'avvertimento è chiaro e affilato come la katana di un Hashira: registrare all'interno delle sale giapponesi è reato e può portare a pene fino a 10 anni di prigione o multe salatissime. Intanto, mentre l'hype cresce a dismisura e l'epopea di Tanjiro si avvia alla conclusione, la trilogia dell'Infinity Castle si prepara a scolpire l'ultimo, epico capitolo nella storia dell'anime moderno.