Demon Slayer, in arrivo uno speciale anime televisivo prima dell'attesissimo film

Prima dell'uscita giapponese della prima parte della trilogia di Demon Slayer: Infinity Castle, Ufotable ha in serbo un'altra sorpresa per i fan con sette speciali anime che verranno rilasciati in televisione.

Ufotable ha annunciato una speciale trasmissione televisiva in sette serate dedicate a Demon Slayer, in vista dell'attesissimo debutto cinematografico della trilogia di Infinity Castle. Dal 28 giugno al 17 luglio, i fan potranno rivivere gli archi principali della serie con episodi rivisitati, nuove illustrazioni e punti di vista inediti, mentre cresce l'attesa per l'epico scontro finale con Muzan.

Demon Slayer, in arrivo una settimana-evento in TV prima della trilogia al cinema

Nel mondo vibrante e visivamente ipnotico di Demon Slayer, le cose non si fanno mai a metà: e così, in attesa dell'imminente arrivo della trilogia cinematografica dedicata all'arco di Infinity Castle, Ufotable regala ai fan un preludio speciale. Dal 28 giugno al 17 luglio, Fuji TV trasmetterà uno speciale di sette serate consecutive in cui verranno ripercorsi i momenti chiave della saga, da Demon Slayer: the Movie - Il treno Mugen fino a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri. Ma non si tratta di semplici repliche: ogni puntata sarà rieditata per raccontare la storia attraverso gli occhi dei personaggi principali e sarà arricchita da nuove illustrazioni inedite, offrendo così un punto di vista rinfrescato e più intimo sull'universo dell'anime.

Il calendario è stato già reso noto, scandito in tappe narrative fondamentali: si parte il 28 giugno con il celebre arco del Treno dell'Infinito e si prosegue il giorno dopo con l'Infiltrazione nel Distretto a Luci Rosse, fino ad arrivare, il 17 luglio, al raduno finale degli Hashira. Un'iniziativa che sembra voler preparare lo spettatore non solo sul piano narrativo, ma anche emotivo: un'ultima immersione nei legami e nei traumi dei protagonisti prima dell'inevitabile discesa nell'abisso del Castello Infinito.

Il vero colpo di scena, però, è dietro l'angolo. Il primo film della nuova trilogia cinematografica di Demon Slayer, completamente canonico e tratto dagli ultimi capitoli del manga (con alcune aggiunte ispirate ai romanzi light novel), arriverà nei cinema giapponesi il 18 luglio e sbarcherà negli Stati Uniti il 12 settembre. Il trailer, già mostrato in Giappone in occasione della nuova proiezione di Infinity Train, verrà lanciato globalmente sul canale YouTube di Aniplex proprio il giorno dell'uscita giapponese, rendendo l'attesa ancora più febbrile.