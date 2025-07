Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone

Demon Slayer: Infinity Castle detiene ora il record per i maggiori incassi al debutto, al primo giorno e in un singolo giorno per un film giapponese, entrando già nella storia.

Demon Slayer: Infinity Castle, uscito il 18 luglio in Giappone, ha già stracciato tre primati di Mugen Train, segnando l'apertura più redditizia nella storia del cinema giapponese. Con oltre 5,5 miliardi di yen incassati nel primo weekend, l'epico arco finale della saga si avvia a diventare il film anime giapponese di maggior successo di tutti i tempi.

Demon Slayer: Infinity Castle, è già record al debutto

Il cinema giapponese ha un nuovo re al botteghino, e il suo nome è Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Infinity Castle. A soli giorni dalla sua uscita, il 18 luglio, il film prodotto da Ufotable ha già riscritto la storia dell'animazione nipponica, superando ogni aspettativa e lasciando presagire un imminente sorpasso del leggendario Mugen Train.

Basato sull'arco finale del manga di Koyoharu Gotouge, Infinity Castle non è un film qualsiasi: è il primo tassello di una trilogia conclusiva che metterà il sigillo definitivo sulla saga di Tanjiro e compagni. Un'eredità pesante quella di Mugen Train, che nel 2020 aveva dominato le classifiche mondiali con 500 milioni di dollari incassati, diventando il film giapponese più redditizio della storia. Ma il successo stesso di Mugen Train ha acceso i riflettori globali sull'universo di Demon Slayer, spalancando le porte a una popolarità internazionale che oggi alimenta il trionfo di Infinity Castle.

Non si tratta solo di incassi, ma di record polverizzati. Infinity Castle ha registrato la migliore apertura, miglior primo giorno e miglior singolo giorno della storia per un film giapponese. Il 18 luglio, 1,15 milioni di persone hanno gremito le sale, generando 1,65 miliardi di yen (11,1 milioni di dollari). Ma è il 20 luglio il giorno da incorniciare: 1,4 milioni di spettatori e oltre 2 miliardi di yen di incasso (13,6 milioni di dollari). In un solo fine settimana, Infinity Castle ha incassato 5,524 miliardi di yen (circa 34 milioni di dollari) e attirato 3,8 milioni di spettatori. Non male, considerando che è stato proiettato in appena 452 cinema.

L'attesa ora si sposta al di fuori del Giappone: gli spettatori americani dovranno tenere a bada la curiosità fino al 12 settembre, data in cui il film approderà nei cinema statunitensi. Sarà interessante osservare se anche oltreoceano il castello dell'infinito saprà consolidare la propria corona. O meglio, la propria spada.