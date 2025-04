Demon Slayer pubblicizza l'uscita del prossimo film con un conto alla rovescia promozionale

È iniziata ufficialmente l'attesa per Demon Slayer: Infinity Castle, il primo atto della trilogia cinematografica che chiuderà l'epopea di Tanjiro, Nezuko e dell'intero Corpo degli Ammazza Demoni. A rompere il silenzio è stata proprio Ufotable, che ha acceso la miccia del countdown sui social, svelando un nuovo, inquietante scorcio del castello dimensionale creato da Muzan Kibutsuji.

Il conto alla rovescia per l'ultimo film di Demon Slayer

Il film debutterà in Giappone il 18 luglio 2025, mentre per i fan occidentali l'appuntamento è rimandato al 12 settembre. Un'attesa che si misura in giorni ma si vive col batticuore, alimentata dall'eredità ingombrante di Mugen Train, ancora oggi il film anime con il maggiore incasso di sempre. Se questa nuova trilogia sarà davvero in grado di superarlo è ancora tutto da vedere, ma il campo di battaglia è pronto e l'atmosfera è elettrica.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

L'arco narrativo riprenderà esattamente dove si era interrotta la quarta stagione: con gli Hashira appena usciti dall'intenso addestramento e Muzan che rompe ogni tregua affrontando il capo del Corpo, Kagaya Ubuyashiki. Lo scontro si sposta all'interno di una realtà deformata, con il capo del Corpo dei Demoni in pericolo, mentre Tanjiro e gli Hashira si precipitano al quartier generale. Il gruppo viene però catapultato in una profonda discesa in uno spazio misterioso per mano di Muzan Kibutsuji. La destinazione in cui Tanjiro e il Corpo dei Demoni sono caduti è la roccaforte dei demoni: il Castello dell'Infinito. E così, il campo di battaglia è pronto per lo scontro finale tra il Corpo dei Demoni e i demoni.

Il sipario cala... o forse no?

Sebbene Ufotable abbia confermato che la conclusione dell'anime avverrà al cinema, non si escludono sviluppi futuri anche per il piccolo schermo. Lo stesso Mugen Train venne poi adattato per una stagione TV, e nulla vieta che accada lo stesso con il Castello dell'Infinito.