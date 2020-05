Demolition Man 2 in preparazione, Sylvester Stallone: "Sarà fantastico"

Sylvester Stallone annuncia via social la messa in produzione del sequel del cult sci-fi degli anni '90 Demolition Man.

Sylvester Stallone ha confermato l'arrivo di Demolition Man 2 nel corso di un q&a su Instagram coi fan, anticipando che il sequel targato Warner Bros. sarà fantastico.

La notizia di un sequel di Demolition Man, sci-fi action del 1993 diretto da Marco Brambilla, era da tempo nell'aria. Stallone ha confermato che il film è ormai sulla rampa di lancio e l'avvio della lavorazione non è lontano:

"Credo che ci siamo. Ci stiamo lavorando proprio ora con Warner Brothers e sembra fantastico, così dovremmo esserci. Accadrà a breve."

Sylvester Stallone con i capelli bianchi: l'attore svela il nuovo look

Il primo Demolition Man si apre nel 1996, in una Los Angeles in preda ala violenza. Sylvester Stallone interpreta John Spartan, poliziotto dell'LAPD noto come "the Demolition Man", che è sulle tracce del folle Simon Phoenix, criminale spietato interpretato da Wesley Snipes.

Spartan cattura Simon, ma non prima che questo abbia eliminato ostaggi innocenti lasciando nel poliziotto un senso di colpa per le vittime. entrambi i rivali vengono ibernati per essere risvegliati in un mondo futuro, nel 2032, con Los Angeles trasformata nella pacifica megalopoli San Angeles.