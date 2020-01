Sylvester Stallone con i capelli bianchi: fa un certo effetto vedere l'attore così, come si è mostrato su Instagram ai fan, che ovviamente sono rimasti spiazzati dal nuovo look. Del resto si tratta del suo colore naturale di capelli, un bianco appena segnato di grigio, così come la barba che incornicia il volto leggendario.

Nel breve video condiviso su Instagram e Twitter, l'attore appare nel sedile posteriore di un'auto. Bisogna ammettere che con questo aspetto al naturale Sylvester Stallone sta molto meglio, ed è sicuramente più credibile rispetto a quando appare con i capelli tinti e la barba scura. Stiamo parlando di un attore che ha 73 anni, quindi il grigio sul suo volto maturo risulta più naturale.

Tra i commenti, numerosi fan hanno approvato questo nuovo look, altri invece hanno sottolineato che il tempo passa per tutti, anche per la star di Rambo. Nel mare di commenti poi, c'è chi se ne frega del nuovo look di Sylvester Stallone e condivide la sua idea per un terzo capitolo di Creed.

In altre occasioni pubbliche Stallone si era mostrato con i capelli spruzzati di grigio, ma mai così bianchi da essere quasi irriconoscibile.

L'ultima apparizione cinematografica dell'attore risale allo scorso anno con Rambo Last Blood, ma Sylvester Stallone ha tanti progetti cinematografici in cantiere e potrebbe continuare a sorprenderci, sia al cinema... che dal parrucchiere.