Decision to Leave: il flash mob a Roma con oltre 100 partecipanti (VIDEO)

Lunedì 30 gennaio nel quartiere romano dell'Eur si è svolto uno scenografico flash mob dedicato a Decision to leave, l'ultimo film dell'acclamato regista sudcoreano Park Chan-wook, da oggi nelle sale cinematografiche di tutta italia, anche in versione originale.

Organizzato da Lucky Red, distributore italiano del film, il video è stato realizzato dall'Agenzia T3KNE che, attraverso delle riprese effettuate con dei droni, ha filmato una suggestiva coreografia che ha visto la partecipazione di oltre 100 persone, con un finale di grande impatto sulla scalinata del Palazzo della Civiltà Italiana, noto anche come il "Colosseo quadrato".

Applaudito al Festival di Cannes, dove è stato premiato per la Miglior Regia, Decision to Leave è anche stato candidato come Miglior Film Straniero ai Golden Globes 2023. Il film è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani - SNCCI con la seguente Motivazione: "La vertigine hitchcockiana torna nelle geometrie di Park Chan-wook, la cui destrezza tecnica o artistica non si esaurisce mai in sé ma cerca traiettorie per rappresentare il mistero, e il desiderio. Qui il mélo alla Wong Kar-wai sposa il thriller, mentre la protagonista Tang Wei segna l'incrocio tra Kim Novak ed Eva Marie Saint."

Lontano dai toni della trilogia della vendetta che hanno fatto conoscere al mondo intero Park Chan-wook, il nuovo film del cineasta sudcoreano è un thriller dal tocco noir, che riesce a coniugare il respiro dei grandi classici con la freschezza del cinema contemporaneo: in molti lo hanno salutato come un omaggio al cinema di Alfred Hitchcock. Una detective story ricca di colpi di scena che intreccia i suoi fili con il melodramma romantico, portando sul grande schermo un mistero, che è al tempo stesso sentimentale e d'azione.