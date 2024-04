Deadpool & Wolverine: il trailer in arrivo tra poche ore, teaser e poster anticipano il viaggio di Logan

Tra poche ore il full trailer di Deadpool & Wolverine verrà svelato al mondo il attesa dell'uscita, prevista per il 24 luglio nelle sale italiane.

Ryan Reynolds ha annunciato l'arrivo del nuovo trailer, previsto nelle prossime ore, condividendo un nuovo teaser e un poster di Deadpool & Wolverine che anticipano il viaggio di Logan.

"Guarda, alla fine, appenderai gli artigli al chiodo e questo renderà molte persone molto tristi", dice Deadpool nel teaser. "Ma un giorno, il tuo vecchio amico Wade ti chiederà di tornare di nuovo in sella, e quando lo farà, digli di sì. Ho sempre desiderato viaggiare con te, Log. Deadpool... e Wolverine!"

Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Avrà un cestello di popcorn volgare e osceno", lanciata la sfida a Dune

Deadpool & Wolverine si avvicina

L'uscita italiana di Deadpool & Wolverine è fissata per il 24 luglio. Shawn Levy dirige il film firmato con Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e con lo stesso Ryan Reynolds.

Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine, entrando ufficialmente a far parte dell'MCU.

"Per quanto riguarda la creazione della storia di Deadpool e Wolverine, mi sono sentito un privilegiato ogni giorno perché si parla di due enormi star del cinema nei loro ruoli più iconici", ha detto Shawn Levy a Screen Rant durante il CinemaCon. "Mi ha dato anche un'opportunità. È il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa diversa che assomiglia molto a Deadpool e Wolverine. E non sta cercando di copiare nulla dei primi due film. Erano fantastici, ma questa è un'avventura con due personaggi.".