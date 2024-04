Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: 'Avrà un cestello di popcorn volgare e osceno', lanciata la sfida a Dune

Deadpool & Wolverine avrà un cestello di popcorn che potrebbe battere in stranezza e originalità quello di Dune: Parte Due che ha scatenato i commenti sui social.

Kevin Feige, a capo di Marvel Studios, ha compiuto l'annuncio durante la presentazione che si è svolta al CinemaCon di Las Vegas, evento che ha permesso ai presenti anche di vedere le prime sequenze dell'atteso film.

L'annuncio del capo della Marvel

Kevin Feige, parlando dell'oggetto che potrebbe già diventare uno dei più ricercati dei fan, ha svelato che Deadpool & Wolverine avrà un cestello di popcorn volutamente "volgare e osceno".

Il produttore ha annunciato sul palco: "Abbiamo chiesto a Deadpool di disegnarlo e non voglio rivelare spoiler, ma posso dire che ci sono alcuni film che hanno realizzato cestelli di popcorn rozzi e volgari per sbaglio e poi ci sono cestelli di popcorn ideati da Deadpool".

I fan possono quindi attendersi una vera e propria "esperienza", considerando che Dune - Parte Due aveva proposto un design ispirato ai vermi di sabbia che aveva diviso le opinioni degli spettatori e persino del regista Denis Villeneuve.

Il ritorno del mercenario

Nel cast del prossimo film di Deadpool, diretto da Shawn Levy, oltre ai protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

La sceneggiatura è firmata da Reynolds in collaborazione con Rhett Reese e Paul Wernick, e Zeb Wells e Shawn Levy. Il film arriverà nei cinema americani il 26 luglio, anche in formato RealD 3D, Imax, Dolby Cinema, 4DX e Cinemark XD.

Dune - Parte due, il secchiello di popcorn 'verme delle sabbie' venduto a oltre 800 dollari in rete

Il regista dei film tratti dai romanzi di Frank Herbert aveva commentato la particolare creazione dichiarando: "Non voglio fare delle battute stupide ora che rimpiangerò di aver fatto domani mattina. Ma dirò questo. Quando l'ho visto ho reagito dicendo: 'Saaaanti numi. Che ca**o?'".

Il filmmaker ha però aggiunto: "Al tempo stesso, ha creato molto divertimento online. Quindi, forse, è qualcosa di positivo? È un design... Notevole".

Timothée Chalamet, interprete di Paul, aveva quindi aggiunto: "Non so dire se qualcuno attualmente sia a casa pensando: 'Il mio design ha funzionato in modo perfetto e tutti ne stanno parlando'. O se qualcuno è brutalmente offeso dalla risposta".