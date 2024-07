Deadpool & Wolverine: nel nuovo teaser l'intesa tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman è alle stelle

È stato diffuso un nuovo folle teaser di Deadpool & Wolverine. Nella nuova clip, Wade Wilson cerca ancora di convincere Logan a fare squadra. L'intesa tra Ryan Reynolds e Hugh Jackman è alle stelle durante questi scambi. Nel bar degli altri trailer, Deadpool interroga Wolverine sul suo comportamento da solitario. Mentre i due bisticciano, si assiste ad alcune inquadrature di Dogpool che lecca il volto di Wade e ad altre riprese vuote.

Cassandra Nova, la cattiva del film, dice che "i ragazzi sono così sciocchi". Persino l'Agente Paradox dell'Autorità per la Varianza Temporale è in uno stato d'animo esultante mentre la clip continua.

A rendere ancora più sfacciata la natura del nuovo teaser di Deadpool & Wolverine è l'inclusione della musica di Mickey di Toni Basil. Potete guardare il trailer in fondo alla news.

Deadpool & Wolverine, clamoroso: i dettagli sulla scena dopo i titoli di coda trapelati online [SPOILER]

Deadpool & Wolverine porta le risate R-Rated nel MCU

Mentre il tour promozionale prosegue, Kevin Feige ha avuto qualcosa da dire su Deadpool & Wolverine. Il capo del MCU si è infatti fermato al The Official Marvel Podcast per parlare della possibilità di inserire nel film tutta la comicità di Deadpool. Le prime reazioni dei fan che hanno visto circa 30 minuti del film dicono che mantiene il tono irriverente che ha caratterizzato i primi due capitoli. "Siamo molto orgogliosi di questo. L'intero film è cruento, sboccato e con il rating R come ci si aspetterebbe, ma è anche estremamente accattivante ed emotivo", ha detto Feige sorridendo. "Penso che la gente se ne andrà entusiasta e vorrà guardarlo di nuovo".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

"È un'altra cosa rispetto ai primi due film di Deadpool, che hanno avuto un grande successo. I Marvel Studios non hanno avuto nulla a che fare con quelli", ha continuato Feige. "Quindi, in un certo senso, prima stavamo giocando sul territorio di Ryan. Stavamo giocando sul campo di qualcun altro. Qui invece sono entrati nel nostro campo. Volevamo renderlo unico con la fusione di questi stili".

Ha inoltre elogiato l'intero team creativo "È stato davvero, davvero bello il modo in cui Shawn Levy, il nostro regista, e Ryan sono stati in grado di prendere il meglio di ciò che Ryan aveva sperimentato con Deadpool e di ciò che Hugh aveva sperimentato nei primi film degli X-Men, portandoli insieme in un modo molto irriverente".