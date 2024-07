Deadpool & Wolverine, clamoroso: i dettagli sulla scena dopo i titoli di coda trapelati online [SPOILER]

Manca ormai meno di un mese all'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine e, con le proiezioni per la stampa che sicuramente inizieranno a breve, è molto probabile che presto inizieranno a fioccare spoiler online.

I Marvel Studios possono contrastare questa situazione prendendo spunto da Spider-Man: No Way Home; in quell'occasione, alla stampa specializzata furono mostrati solo i primi 37 minuti del film, mentre le proiezioni complete a scopo di recensione hanno avuto luogo solo il giorno prima dell'uscita nelle sale.

Comunque sia, sono trapelati in rete i dettagli della scena post-credits di Deadpool & Wolverine e di ciò che non vedremo.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

Le rivelazioni sulla scena post-credit

Tutto è iniziato con Devin Faraci che ha condiviso un'assurda affermazione secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe stato preso in considerazione per il ruolo del Dottor Destino del MCU. La cosa non è andata in porto, anche se Daniel Richtman ha poi aggiunto: "Volevano anche che Downey Jr. facesse un cameo in Deadpool & Wolverine, in particolare in una scena post-credits, ma non ha funzionato".

Successivamente ha aggiunto: "Doveva servire sia come gancio per Avengers: Secret Wars, sia come conclusione di un'altra scena che è ancora presente nel film, che non spoilererò".

Cryptic HD QUALITY è intervenuto subito rivelando: "Fondamentalmente, la scena post-credits non è strabiliante. Non rimanda a nulla. Questo film è autoconclusivo e non ha bisogno di essere rivisto per capire qualcosa, come ha dichiarato lo stesso Shawn Levy. Tuttavia, in futuro ci saranno sicuramente degli sviluppi".

In altre parole, se prima si era pensato a un grande cameo per spianare il terreno per il futuro, ora non è più così. È bene sapere che dobbiamo moderare le aspettative, perché qualsiasi cosa che vada oltre una scena divertente sarà ora una piacevole sorpresa. Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale italiane il 24 luglio 2024.