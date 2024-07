Deadpool & Wolverine, Marvel mostra ai fan asiatici 35 minuti di film: "Pieno zeppo di sorprese"

Deadpool & Wolverine sarà il primo film della saga di Deadpool a essere distribuito in Cina (secondo quanto riferito, con tagli minimi). Per adesso a godere della visione di 35 minuti del cinecomic in arrivo sono stati gli spettatori presenti al Waterbomb Festival 2024 di Seul, in Corea del Sud, e in un cinema da 1.000 posti a Shanghai, in Cina, dove i fan presenti hanno guardato 35 minuti del film in uscita il 24 luglio. Le immagini hanno suscitato "risate e applausi costanti", secondo China.org.

Il filmato che, secondo quanto anticipato, mostra varianti di Deadpool e Wolverine provenienti da tutto il multiverso, rivelerebbe un'interazione con un importante personaggio Marvel che non vi anticipiamo per non rovinare la sorpresa. Tuttavia, Ryan Reynolds ha anticipato che l'ingresso di Deadpool nell'MCU avverrà in una pellicola ricchissima di cameo e che sta conservando le sorprese maggiori per l'uscita.

"Ci sono così tante sorprese nel film che non vogliamo che il mondo inizi a parlarne prima che la gente abbia effettivamente la possibilità di vederlo", ha detto Reynolds, accompagnato da un traduttore, al pubblico di Shanghai. "Ma quei 35 minuti sono dannatamente incredibili."

"Aspetta di vedere il film completo" ha aggiunto il regista Shawn Levy tra gli applausi. "Ci sono molte sorprese in arrivo per voi alla fine di questo mese"_.

L'uscita storica in Cina

Il mese scorso è stato riferito che il Chinese Film Bureau ha approvato l'uscita di Deadpool & Wolverine con "tagli minimidovuti a violenza, sangue, e linguaggio scurrile". Negli Usa, il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha ricevuto il rating R, in linea coi precedenti capitoli della saga di Deadpool, per "scene di violenza, sangue, linguaggio volgare e riferimenti sessuali. Sebbene il primo Deadpool prodotto dalla Fox non sia uscito in Cina nel 2016, una versione del suo seguito, Deadpool 2 del 2018, ha incassato oltre 40 milioni di dollari al botteghino cinese quando lo studio ha pubblicato la versione PG-13 Once Upon a Deadpool all'inizio del 2019.

Ryan Reynolds ha anche espresso gratitudine per il fatto che il pubblico cinese potrà guardare Deadpool & Wolverine "nel modo in cui dovrebbe essere visto", visto che Shawn Levy ha assicurato ai fan che Deadpool manterrà il suo tono adulto anche sotto la Disney.