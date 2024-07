Deadpool & Wolverine, Hugh Jackman: "Va oltre tutto ciò che ho fatto nei panni di Logan in 25 anni"

L'hype è ormai alle stelle per quanto riguarda non solo il debutto di Hugh Jackman nel MCU ma anche di Deadpool

Hugh Jackman non sta più nella pelle e non vede l'ora che i fan possano ammirare sul grande schermo il suo ritorno nei panni di Logan in Deadpool & Wolverine, in arrivo nelle sale il 24 luglio 2024.

L'attore ha interpretato il mutante dagli artigli in adamantio in nove film degli X-Men della Fox tra il 2000 e il 2017, compresa la trilogia di Wolverine, che si è conclusa con l'addio da parte di Jackman nel film Logan, diretto da James Mangold.

Ma quello che doveva essere l'ultimo film di Jackman nei panni di Wolverine si è rivelato alla fine un arrivederci: come si è scoperto, Jackman si è convinto a tornare nei panni del personaggio per debuttare nel Marvel Cinematic Universe.

Jackman ha telefonato al suo amico Ryan Reynolds, che era in procinto di accantonare i suoi piani per Deadpool 3, il primo film del Mercenario Chiacchierone prodotto dai Marvel Studios di Disney e Kevin Feige. Con Jackman a bordo, Feige ha dato il via libera al film a una sola condizione: che il Wolverine di Jackman indossasse finalmente il suo iconico costume giallo.

"Pensavo di aver concluso sette anni fa", ha dichiarato Jackman durante un evento per i fan a Shanghai, in Cina, dove i Marvel Studios hanno proiettato 35 minuti del film per i fan. "Ma non appena abbiamo avuto questa idea, ho capito che questo era quello che la gente voleva e che io e Ryan volevamo".

La sceneggiatura - co-scritta da Reynolds, dal regista Shawn Levy, da Zeb Wells e da Rhett Reese e Paul Wernick - contiene "lati di Wolverine che non ho mai interpretato prima e che mi hanno messo alla prova come attore e mi hanno emozionato", ha aggiunto Jackman. "Sento che in molti modi i fan di Wolverine - grazie a Deadpool, grazie a [Reynolds e Levy], vedranno un lato più completo e diverso di lui rispetto a quanto visto prima. E questo è stato entusiasmante per me, e spero lo sia anche per voi".

"L'esperienza di girare il film è stata anche una delle più belle della mia carriera, e sono 25 anni che interpreto Wolverine", ha dichiarato Jackman. "Questa ha superato qualsiasi cosa abbia fatto prima come personaggio e anche come attore. L'ho amata e penso che si veda sullo schermo. Si sente il calore. Il film ha una certa atmosfera, è divertente, irriverente e l'azione è folle. Ma credo che si percepisca anche l'amicizia".