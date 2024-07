Deadpool & Wolverine: il segreto del nuovo ritorno è stato mantenuto ispirandosi ad Andrew Garfield

Nel film Deadpool & Wolverine ci sarà un altro ritorno legato agli X-Men, come confermato dal trailer finale condiviso online poche ore fa, e la fonte di ispirazione per mantenere il segreto fino a questo punto è stato Andrew Garfield.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sull'atteso film, in arrivo nelle sale il 24 luglio.

Il ritorno nel film

In Deadpool & Wolverine apparirà infatti anche Laura Kinney, ovvero X-23, personaggio interpretato da Dafne Keen.

L'attrice, che aveva recitato accanto a Hugh Jackman nel film Logan, appare brevemente nel nuovo video promozionale di Deadpool & Wolverine.

Dafne nel trailer

La giovane attrice, intervistata da Entertainment Weekly, ha ora raccontato: "Mi sono divertita molto nel mantenere il segreto. Ho dovuto fare molti incontri con la stampa per un lavoro che ho appena finito. Mi è stato chiesto in ogni intervista se sarei apparsa, e ho semplicemente dovuto mentire, aspetto che è stato realmente divertente".

Dafne ha quindi aggiunto: "Tutta l'ispirazione è nata da Andrew Garfield. Lui è il maestro in questo".

Il ritorno della mutante

Keen ha sperato a lungo che venisse realizzato un film sul suo personaggio, ma il progetto non è mai andato oltre le prime fasi di sviluppo: "Si è parlato di realizzare uno script. Avevo sentito che c'era un film su X-23. Non so quanto sia vero perché avevo 11 anni, ma era quello che si diceva in giro".

Dopo l'acquisizione di 20th Century Fox da parte di Disney, tuttavia, le sue speranze sono finite: "Ero piuttosto triste. Ho pensato: 'Oh beh, immagino sia finita. Quella è la vita e devo andare avanti', anche se questo è uno dei personaggi più grandiosi che abbia mai interpretato e ho potuto interpretarlo a 11 anni! Ho raggiunto l'apice a 11 anni".