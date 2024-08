Dopo Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds vuole un Blade 4 con Wesley Snipes: "Vi prego"

L'attore è apparso in uno dei camei a sorpresa nell'ultimo film Marvel Studios e adesso Reynolds sta implorando lo studio per rivederlo in azione

Ryan Reynolds vuole davvero rivedere Wesley Snipes nei panni di Blade. Per la seconda volta in altrettante settimane, la star di Deadpool & Wolverine è scesa in campo sui social media per chiedere pubblicamente ai Marvel Studios di riportare Snipes in Blade 4.

Ieri sera, Reynolds si è rivolto ai suoi account sui social media per chiedere esplicitamente un "commiato in stile Logan" per l'attore, aggiungendo anche un "per favore" rivolto ai Marvel Studios.

"La reazione quando Wesley Snipes appare nel film è la cosa più intensa che abbia mai sentito in un cinema", ha dichiarato Reynolds insieme a una serie di foto del dietro le quinte che lo ritraggono insieme a Snipes. "La gente che urla di gioia e amore disinibito è anche il senso di un'eredità. Più Blade per favore. #DayWalker. Un addio in stile Logan, in particolare".

"L'ho sgridato, ma gli ho detto che aveva tutta la mia benedizione e il mio sostegno", aveva dichiarato Snipes il mese scorso a Entertainment Weekly. "Ho anche fatto riferimento al fatto che alcune delle sfide che stanno affrontando ora con il progetto, non dovrebbero essere accreditate a lui... Non è colpa dell'attore. Ci sono molte altre cose da fare per realizzare questa roba di Blade... Ci vuole un sacco di salsa segreta per ottenere Blade, amico. Buona fortuna".

Blade non è elencato tra le uscite Marvel del 2025, cancellazione in vista per il reboot?

Snipes aveva anche raccontato i tentativi di riportare il suo Blade al cinema nel corso di quest'arco di tempo, sempre falliti: "Nel corso degli anni abbiamo avuto conversazioni molto interessanti, alcune sostanziali e altre no. Ho fatto tre film nei panni di Blade e credo che siano venuti abbastanza bene, ma per me questa ormai era una parentesi chiusa".

A cambiare il corso degli eventi è stato il messaggio ricevuto da Reynolds, interprete, produttore e co-sceneggiatore di Deadpool & Wolverine apparso in Blade: Trinity insieme a Snipes 20 anni fa. Il messaggio diceva: "Voglio parlarti".