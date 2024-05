Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds e il primo incontro con Hugh Jackman: "Sapeva il mio nome"

Ci stiamo avvicinando sempre di più alla data d'uscita di Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, così la campagna promozionale e le interviste concesse da Ryan Reynolds e Hugh Jackman cominciano a intensificarsi.

Nella sua ultima uscita per People, ad esempio, Reynolds ne ha approfittato per ricordare il suo primo incontro con Jackman, avvenuto sul set di X-Men - Le origini: Wolverine, film dove avvenne il debutto di Deadpool sul grande schermo anche se in una versione completamente diversa da quella a cui siamo abituati.

Il cast di X-Men - Le origini: Wolverine al completo

"Stavo camminando tra le roulotte, con il jet-lag, disorientato, sentendomi davvero inesperto e un po' spaesato, e non c'era nessun copione da leggere. E ho sentito il mio nome: 'Ryan!'... Ed era Hugh. Il solo fatto che conoscesse il mio nome ha significato molto per me. E [lui] si è avvicinato, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'Benvenuto a bordo'", ha ricordato Reynolds, che per una volta ha messo da parte gli scherzi verso il collega per ringraziarlo sinceramente.

Deadpool & Wolverine salverà l'MCU?

Già predestinato dalla campagna promozionale, d'altronde lo stesso Reynolds nel primo trailer di presentava come "il Gesù della Marvel", il sequel pare possa risollevare l'immagine dei Marvel Studios dopo i cocenti flop del 2023.

Deadpool & Wolverine conterrà una scena post-credits "che lascerà tutti a bocca aperta"

Dopo il record nelle prevendite dei biglietti, alcuni analisti e insider prevedono che Deadpool & Wolverine potrebbe debuttare con 180 milioni di dollari di incasso nel solo weekend d'esordio, in linea con i più grandi successo dello studio.

Per una conferma dovremo aspettare il prossimo 24 luglio 2024, quando la pellicola diretta da Shawn Levy approderà nelle sale.