Deadpool & Wolverine: Rob McElhenney avrà un cameo nel film

L'amicizia tra Rob McElhenney e Ryan Reynolds ha portato a una nuova collaborazione: la star di It's Always Sunny in Philadelphia avrà infatti un cameo in Deadpool & Wolverine.

A rivelarlo è stato il nuovo episodio della docuserie Welcome to Wrexham che segue i due attori mentre si occupano della squadra di calcio gallese che hanno acquistato.

Un'apparizione a sorpresa

Le riprese di Deadpool & Wolverine si sono svolte anche nel Regno Unito nel mese di aprile 2023 e Ryan Reynolds era stato avvistato, insieme al regista Shawn Levy e a Hugh Jackman che ha interpretato nuovamente Logan, ad alcune partite del Wrexham FC.

Nella puntata della docuserie, disponibile in Italia su Disney+, si vede ora Rob McElhenney fare visita al set e girare qualche scena, anche se la produzione ha "oscurato" il costume che ha indossato per evitare spoiler. I fan hanno però notato che si vede il logo della TVA, mostrato recentemente nella serie Loki.

Nell'atteso sequel delle avventure di Wade Wilson apparirà anche Ollie Palmer, uno dei giocatori della squadra gallese di calcio. A confermarlo è stato il trailer del film in cui si vede lo sportivo in una scena ambientata in un bar, quando Wade incontra Logan.

Deadpool & Wolverine: Logan vi invita a "silenziare quei fottuti cellulari" in un nuovo esilarante trailer

Nel cast, oltre a Reynolds e Jackman, ci sono Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Nel terzo film dedicato a Deadpool i due protagonisti sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.