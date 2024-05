Deadpool & Wolverine: Logan vi invita a "silenziare quei fottuti cellulari" in un nuovo esilarante trailer

Un nuovo spot che in classico stile Deadpool infrange la quarta parete con i protagonisti che si rivolgono agli spettatori in sala

Durante il CinemaCon di quest'anno, i partecipanti hanno assistito a una speciale presentazione di Deadpool & Wolverine. Entrambi i personaggi si sono lanciati in una filippica moto sboccata rivolta a quegli spettatori che non spengono o silenziano i loro cellulari in sala. Ora quello spot è stato diffuso online.

Il video ha iniziato a circolare nei cinema e non è stato ancora diffuso "ufficialmente" (almeno non ancora). Tuttavia, è trapelata onilne una versione registrata da un fan ed è è assolutamente esilarante. Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale il 24 luglio 2024.

Un Wolverine molto arrabbiato (Hugh Jackman) lancia una serie di minacce prima di essere calmato da Deadpool (Ryan Reynolds). Le cose tra i due si fanno subito strane, ma è chiaro che il mutante artigliato non apprezza che il telefono di qualcuno si illumini o inizi a squillare durante il film al cinema.

Questa variante di Logan sembra anche avere poca pazienza e arrabbiarsi molto facilmente, cosa che siamo sicuri contribuisca al suo odio per il chiacchierone Wade Wilson.

I Marvel Studios finalmente vietati ai minori

"Spero che non suoni accondiscendente, sono davvero orgoglioso di loro per averlo fatto", ha detto recentemente Reynolds a proposito del Rating R del film. "È un passo enorme per loro, aggiunge un colore a questa ruota caleidoscopica che è la compagnia e le diverse persone che ci hanno intrattenuto da sempre".

L'attore ha anche detto che la classificazione non è stata fatta per "sfruttare" la possibilità di "fare cose vietate ai minori", ma perché "non c'è altro modo di farlo per questo personaggio in questo mondo".

Deadpool & Wolverine conterrà una scena post-credits "che lascerà tutti a bocca aperta"

Reynolds ha messo tutta la sua forza creativa dietro la campagna di marketing del film e scommettiamo che i prossimi due mesi saranno molto divertenti per i fan. Lui e Jackman hanno sicuramente girato un bel po' di filmati extra sul set, quindi è probabile che siano in arrivo altri contenuti unici come questo.