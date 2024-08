Deadpool & Wolverine regista spiega perché è stato importante aspettare per vedere la maschera di Wolverine

Il regista di Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, ha recentemente rivelato perché la maschera iconica di Wolverine è stata mostrata solo nell'atto finale del film, lasciando così i fan in trepida attesa.

La Maschera di Wolverine: un momento iconico

Durante un'intervista con Collider, Levy ha spiegato che la decisione di far attendere i fan è stata intenzionale per massimizzare l'impatto emotivo della scena: "Sapevamo che il pubblico aspettava quel momento, quindi abbiamo deciso di farlo contare davvero, riservandolo per la battaglia finale," ha detto Levy. La scena in cui Hugh Jackman indossa finalmente la maschera, accompagnata da una battuta tagliente di Deadpool, ha scatenato applausi e ovazioni nei cinema, dimostrando che l'attesa è stata ben ripagata.

Hugh Jackman in una scena in Deadpool & Wolverine

Levy ha ricordato il momento delle riprese come uno dei più emozionanti: "Ricordo solo che molto presto, quando stavo facendo lo storyboard, è diventato chiaro, 'Ok, deve indossare la maschera ma non rinunciarci troppo presto. Falli aspettare. Fallo più tardi e fallo contare.'" Durante la ripresa della scena, quando Jackman ha indossato la maschera, l'intera troupe ha sentito l'elettricità del momento. Ryan Reynolds, che interpreta Deadpool, ha aggiunto un tocco di umorismo alla scena.

Deadpool & Wolverine ancora primo al box office italiano, dodici milioni di euro in due settimane

Il momento in cui Wolverine indossa la maschera è stato accuratamente pianificato per avere il massimo impatto narrativo. "Ci è piaciuta molto quella lettura. È una delle 500 letture di Hugh di cui io e Ryan siamo ossessionati, ma sapevamo che quel momento sarebbe arrivato, quindi doveva essere qualcosa che il pubblico aspetta e si adatta davvero alla battaglia reale definitiva," ha spiegato Levy. La battaglia culminante, dove Wolverine e Deadpool combattono insieme contro il Deadpool Corps, ha reso la scena ancora più memorabile e simbolica.