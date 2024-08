Deadpool & Wolverine ancora primo al box office italiano, dodici milioni di euro in due settimane

Calano gli incassi di Deadpool & Wolverine, ma nemmeno più di tanto. Altri 2,6 milioni e oltre 313.000 presenze portano lo scatenato cinecomic Marvel a centrare l'obiettivo dei 12 milioni in due settimane. Gli incassi per la pellicola che ha tenuto banco nel corso del San Diego Comic-Con 2024 lievitano e il film di Shawn Levy capitanato dalle star Hugh Jackman e Ryan Renolds ha già celebrato un nuovo traguardo, diventato il miglior incasso di sempre per un film classificato R.

Stabile al secondo posto il campione d'incassi Inside Out 2. L'acclamata pellicola d'animazione realizzata da Pixar raccoglie altri 502.000 euro arrivando a un totale di 44,3 milioni complessivi. Dopo la notizia che il film ha superato Gli incredibili 2, diventando il miglior incasso di sempre di Disney/Pixar negli USA, il sequel animato infrange un nuovo record ed è ora il primo miglior incasso animato di sempre dopo aver superato Frozen 2, fermo a quota 1,45 miliardi di dollari.

Twisters: Glen Powell e Daisy Edgar-Jones in una scena del film

Invariata anche la terza posizione, dove troviamo il disaster movie Twisters, che in Italia non ha riscosso lo stesso successo degli USA. Altri 126.000 euro di incasso permettono al film di superare 1,2 milioni, ma visto l'hype con cui è stato accolto il film interpretato da Glen Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos, forse ci aspettavamo qualcosa in più. Per scoprire qualche dettaglio in più, potete dare uno sguardo alla nostra recensione di Twisters.

Blackpink The Movie, il film-concerto dedicato alla cantante Pink, debutta in quarta posizione con un incasso di 198.000 euro, 125.000 dei quali raccolti nel solo weekend, da 119 sale.

A chiudere la top five è il ritorno in sala de Il signore degli anelli - Le due torri, che incassa 447.000 euro complessivi di cui 117.000 nel weekend.