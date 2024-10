Deadpool & Wolverine: record di vendite in digitale per il film Marvel Studios

Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, uscito sulle piattaforme digitali il 1° ottobre, ha già conquistato il record 2024 di miglior vendita nel primo giorno dopo la release.

Il servizio di streaming video-on-demand di Fandango ha annunciato che il film Rated R del MCU, che unisce per la prima volta il Deadpool di Ryan Reynolds e il Wolverine di Hugh Jackman, ha superato le vendite del primo giorno degli altri film più visti sul servizio, tra cui i film d'animazione Inside Out 2 e Cattivissimo Me 4, il dramma romantico It Ends With Us con Blake Lively e i blockbuster estivi Bad Boys: Ride or Die e Twisters.

"Non è una sorpresa che Deadpool & Wolverine continui a battere i record dei servizi Fandango anche dopo l'uscita nelle sale a luglio", ha dichiarato Cameron Douglas, SVP Home Entertainment dell'azienda. "Siamo entusiasti di vedere così tanti fan accorrere per rivivere le emozioni che Deadpool & Wolverine ci ha regalato, nel comfort delle loro case".

Nel 2022, Spider-Man: No Way Home di Marvel e Sony aveva superato Avengers: Endgame come titolo preordinato più venduto nella storia della piattaforma Vudu.

Deadpool & Wolverine diventa il film vietato ai minori con il miglior incasso di sempre

Deadpool & Wolverine aveva già infranto numerosi record di incassi quando è arrivato nelle sale durante l'estate, superando anche Joker del 2019 come film Rated R più proficuo di sempre e segnando la più grande apertura globale (439 milioni di dollari) da Avatar: La via dell'acqua nel 2022. Ad oggi, il film dei Marvel Studios ha incassato 1,32 miliardi di dollari, il secondo miglior incasso dell'anno (dopo Inside Out 2 della Disney-Pixar) e solo il secondo film di quest'anno a superare il miliardo di dollari.

La versione fisica - che include Deadpool & Wolverine: Cinematic Universe Edition 4K UHD e un set di steelbook da collezione in edizione limitata (venduti separatamente) - sarà disponibile dal 22 ottobre. Sia la versione digitale che quella fisica includono oltre 40 minuti di extra, oltre a un lungo commento audio di Reynolds e del regista Shawn Levy. Non è ancora chiaro quando il film sarà disponibile su Disney+.