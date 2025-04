Deadpool & Wolverine: quanto ha fatto guadagnare alla Marvel? Lo svela un report

Deadpool & Wolverine ha generato un profitto significativo per il Marvel Cinematic Universe. Il film è stato la prima incursione dello studio nel territorio vietato ai minori e attualmente è l'unico film vietato ai minori tra tutti i film del MCU.

Questo ha funzionato perfettamente per il franchise, in quanto si è adattato al tono del Deadpool di Ryan Reynolds e del Wolverine di Hugh Jackman, e si è tradotto in un grandioso risultato al box-office.

Deadpool & Wolverine è diventato il film R-rated di maggior incasso di tutti i tempi, con 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Sebbene la Marvel non incassi di certo l'intera somma, anche dopo aver eliminato tutte le spese, il film ha comunque realizzato un profitto considerevole.

Quanto profitto ha generato Deadpool & Wolverine?

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds in un'immagine tratta dal film

Secondo un nuovo report di Deadline, la pellicola di Shawn Levy ha fruttato ben 400 milioni di dollari ai Marvel Studios. Questo dato tiene conto del totale degli incassi del film, pari a 1,3 miliardi di dollari, di cui la Marvel ha incassato 620 milioni di dollari, e di fonti di guadagno come l'Home Entertainment e la Televisione e lo Streaming, mentre le spese, come i costi di marketing e il budget del film, sono state detratte dal totale.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Deadpool & Wolverine si è piazzato al terzo posto della lista dei blockbuster che hanno generato più profitti stilata da Deadline per le uscite del 2024. Con il suo enorme profitto, è praticamente inevitabile che lo studio cercherà in tutti i modi di realizzare un sequel del film il più rapidamente possibile.

La Multiverse Saga è stata parecchio divisiva per i fan del MCU. Sebbene ci siano stati alcuni progetti di grande successo, come Spider-Man: No Way Home o la serie Loki, molti altri non hanno ottenuto i risultati sperati. Ad esempio, The Marvels è diventato il film che ha incassato meno nella storia del MCU con un misero incasso di 206,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Per questo motivo, la Marvel deve tenersi stretti i suoi recenti successi e trovare il modo di esplorare nuovamente questi personaggi.