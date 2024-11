Ryan Reynolds vorrebbe tornare in Deadpool 4, "ma c'è un motivo perché sono passati sei anni dall'ultimo film"

La star del Marvel Cinematic Universe ha spiegato perché non è ancora tornato in un quarto capitolo dedicato al suo personaggio.

Ryan Reynolds è nel bel mezzo del successo per il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe con Deadpool & Wolverine. Nonostante sia tornato nei panni del Mercenario Chiacchierone a braccetto con Wolverine, Reynolds non esclude la possibilità di indossare nuovamente il costume per un film interamente dedicato a Deadpool.

Intervistato da Extra, Reynolds non si è sottratto alla domanda relativa ad un ritorno in solitaria nei panni di Deadpool nel prossimo futuro, spiegando anche il motivo per il quale sono passati sei anni dall'ultimo film del franchise con protagonista Wade Wilson.

Il futuro di Deadpool

"Oh, no morditi la lingua" ha esordito ironicamente Reynolds "Mi piacerebbe molto ma c'è una ragione per cui sono passati sei anni dall'ultimo film. Quel personaggio praticamente mi divora l'intera vita e ho quattro figli ai quali non mi dispiacerebbe presentarmi ad un certo punto, magari passarci insieme un po' di tempo accompagnandoli a scuola".

L'attore è entusiasta per la reazione del pubblico a Deadpool & Wolverine:"Sono immensamente orgoglioso e mi sento davvero fortunato non solo di aver fatto parte di questo progetto ma anche di aver lavorato con questa troupe, con così tante persone che sono al top nel loro campo. Artigiani incredibili, membri della troupe che sono alla seconda o terza generazione nel loro mestiere. Ho adorato ogni secondo, ed è probabilmente l'unico film che mi ha fatto piangere dopo averlo finito. Ero sinceramente un po' triste e sconsolato quando abbiamo finito il montaggio".

In dvd

Deadpool & Wolverine arriva in digitale e in dvd, accompagnato da una vasta gamma di extra, tra cui il commento del regista che svela i dettagli del supporto di Blake Lively al film, grazie all'ispirazione sul finale del lungometraggio. Inoltre, Levy è stato molto vicino a realizzare un film su Gambit, come spiega bene proprio negli extra.

Nei contenuti speciali sono presenti anche diverse scene eliminate dal montaggio finale, inclusa una sequenza che si riferisce a Jean Grey.