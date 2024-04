Deadpool & Wolverine, un personaggio amato del franchise degli X-Men non tornerà nel film Marvel

Deadpool & Wolverine è il film più atteso della prossima estate e i fan si aspettano di vedere numerosi camei, dato che la pellicola traghetterà il personaggio dal franchise degli X-Men della Fox al MCU dei Marvel Studios. Tuttavia, uno dei personaggi più amati del vecchio franchise non tornerà.

Vista la presenza nel cast - e addirittura nel titolo - del Wolverine di Hugh Jackman, è lecito aspettarsi altri personaggi del precedente franchise dedicato ai mutanti della Marvel. Al momento non è chiaro chi di quei personaggi farà effettivamente ritorno oltre a Jackman e a parte del cast dei precedenti film di Deadpool, ma uno di loro ha assicurato che non sarà nel prossimo film dei Marvel Studios in uscita il 24 luglio.

Famke Janssen in una scena di X-men 2

Jean Grey non ci sarà

Stiamo parlando di Famke Janssen, che ha interpretato Jean Grey in X-Men, X2, X-Men: Conflitto finale, Wolverine - L'immortale e infine in X-Men: Giorni di un futuro passato. La Janssen ha ammesso recentemente che non comparirà in Deadpool & Wolverine accanto al suo ex-collega Jackman.

"Non sono in [Deadpool & Wolverine]. No", ha rivelato la Janssen in una recente intervista a ScreenGeek. "Tutti continuano a chiedermelo. Quindi, a un certo punto, mi sono detta: 'Aspetta un attimo, sono in Deadpool e non lo so ancora?' Ma no. Non lo sono. No, no".

In che modo torna Wolverine?

Al momento non è chiaro come verrà spiegato il ritorno di Jackman in Deadpool & Wolverine, soprattutto alla luce della morte canonica del personaggio in Logan - The Wolverine del 2017. Reynolds e Jackman hanno già confermato che gli eventi del film non annulleranno Logan, e Reynolds ha indicato che la sua priorità principale è quella di fornire una storia all'altezza.

Deadpool & Wolverine, per Bob Iger sarà "uno dei maggiori successi Marvel da tanto tempo a questa parte"

"Ho sempre voluto che Hugh tornasse", ha spiegato Reynolds in una precedente intervista a Collider. "Il mio primo incontro con Kevin Feige quando la Disney ha comprato la Fox anni fa, forse tre anni fa, o tre anni e mezzo, quattro anni fa, non sono sicuro, era per fare un film con noi due, un film su Deadpool Wolverine. E all'epoca non era possibile. E poi Hugh ha chiamato in quel momento perfetto e ha detto che sarebbe stato interessato a tornare e a fare questo film un'altra volta. Per quanto riguarda il contenuto di quella conversazione, lascerò che sia Hugh a rispondere, perché so che è inevitabile che lei e Hugh parliate presto, ne sono certo. Lascerò che Hugh risponda da solo. Ma ha espresso il suo interesse a tornare, e poi è stato mio compito portarlo a Kevin Feige un'altra volta e venderlo".