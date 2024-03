Deadpool & Wolverine, per Bob Iger sarà 'uno dei maggiori successi Marvel da tanto tempo a questa parte'

L'amministratore delegato della Disney sembra avere molta fiducia in Deadpool 3, alias Deadpool & Wolverine, che riporterà sullo schermo il Logan di Hugh Jackman per un film multiversale.

Parlando all'evento di Morgan Stanley, l'amministratore delegato di Walt Disney Bob Iger ha affermato che Deadpool & Wolverine sarà "uno dei maggiori successi della Marvel da tanto tempo a questa parte". Durante l'evento Iger ha anche parlato della stanchezza dai film sui supereroi, dichiarando di non credere a questo fenomeno: "Molte persone pensano che si tratti di questo, della superhero fatigue, ma non è così. Le persone vogliono grandi film. E se ne fai di ottimi, loro verranno a vederli e ci sono innumerevoli esempi. Alcuni sono nostri e altri no. Oppenheimer è un esempio perfetto. È un film fantastico".

Riguardo alla nuova strategia messa in atto Iger ha detto: "La concentrazione è davvero importante. Abbiamo ridotto la produzione della Marvel, sia per quanto riguarda il numero di film che per quanto riguarda il numero di serie tv, e questo è stato molto difficile ma mi sento in armonia con questo team. Ho buone sensazioni su quello che stiamo realizzando. Guardiamo davvero avanti negli anni".

In parte a causa degli scioperi, in parte per una nuova strategia, Deadpool & Wolverine è l'unico film del MCU in uscita nel 2024, dato che gli altri titoli sono stati spostati al 2025. Questo esclude le uscite della Sony che non riguardano l'Uomo Ragno come Madame Web, Kraven e Venom 3, che ovviamente non contano.

Deadpool & Wolverine

Shawn Levy dirige Deadpool & Wolverine, che sarà interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Il film è scritto da Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy.

Gli addetti ai lavori hanno confermato che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra, mentre Wesley Snipes, James Marsden, Famke Janssen, Patrick Stewart, Ian McKellen, Dafne Keen, Channing Tatum, Blake Lively e persino la cantante Taylor Swift sono tra coloro che si dice faranno la loro comparsa. Non torneranno invece tre personaggi dei precedenti capitoli. Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios arriverà nelle sale il 26 luglio.