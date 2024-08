Deadpool & Wolverine: parla l'attore del cameo più sconvolgente del film: "Un sogno che si avvera"

Già prima ancora dell'uscita nelle sale di Deadpool & Wolverine, era chiaro che il film avrebbe contenuto tutta una serie di cameo più o meno celebri, ma ora che la pellicola è uscita, la maggior parte dei fan è rimasta sorpresa della loro quantità, ma uno più di tutti è prevalso nel cuore degli spettatori.

Ovviamente la maggior parte di questi sono già trapelati in rete, ma per non rovinare la sorpresa a quegli spettatori che ancora non hanno avuto modo di recarsi al cinema per visionare l'ultimo film dei Marvel Studios, vi avvisiamo fin da ora che proseguendo nella lettura di questo articolo incontrerete SPOILER di Deadpool & Wolverine.

Se avete visto il film procedete tranquillamente, in caso contrario sarà meglio che vi fermiate in questo punto e casomai andiate a leggere la nostra recensione di Deadpool & Wolverine (priva di grossi spoiler).

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman - Wade confronta Wolverine in un bar

Chris Evans si è fiondato sul suo profilo Instagram per ringraziare Ryan Reynolds per avergli permesso di interpretare nuovamente Johnny Storm/Torcia Umana dopo 17 anni in Deadpool & Wolverine. Il film, che ha debuttato con un record di 211 milioni di dollari al botteghino americano e che probabilmente supererà il miliardo di dollari in tutto il mondo ad agosto, ha incluso Evans come uno dei suoi più grandi camei a sorpresa.

"Grazie a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy per avermi permesso di far parte di un film così incredibile!", ha scritto Evans accanto a una foto dei quattro sul set. "Sono tre dei ragazzi più simpatici che si possano incontrare. Un ringraziamento speciale a Ryan per aver reso possibile tutto questo. Interpretare di nuovo Johnny è stato un sogno che si è avverato e lui avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".

Evans è celebre per aver interpretato Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe e ha lasciato il ruolo dopo Avengers: Endgame del 2019. Quando è apparso in Deadpool & Wolverine, molti spettatori (e lo stesso Deadpool di Reynolds) pensavano che stesse interpretando una variante di Capitan America. Ben presto si capisce che Evans era tornato a vestire i panni di Johnny Storm/Torcia Umana, che aveva interpretato in I fantastici quattro del 2005 e in I fantastici Quattro e Silver Surfer.