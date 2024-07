Deadpool & Wolverine: il nuovo trailer svela l'identità di Lady Deadpool?

Il nuovo trailer di Deadpool & Wolverine, in arrivo la prossima settimana nelle sale di tutto il mondo, conferma l'apparizione di Lady Deadpool.

Il filmato, inoltre, ribadisce che sul grande schermo ci saranno in scena molte altre varianti del personaggio.

L'apparizione di Lady Deadpool

Il promo inedito è dedicato alla mancanza di capelli di Wade Wilson e della sua scelta di modificare radicalmente il suo look. Il video regala poi nuove immagini di Dogpool e mostra Lady Deadpool mentre cammina verso i protagonisti interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Deadpool, inoltre, scherza ironicamente sul fatto che la Disney ha fatto tornare Logan e ora sarà coinvolto nei loro progetti fino a quando avrà 90 anni.

Nell'attesa del debutto nei cinema di Deadpool & Wolverine i fan hanno iniziato a chiedersi chi ha interpretato Lady Deadpool e, per ora, la maggior parte delle persone è convinta che sia Blake Lively, la moglie della star canadese ad aver avuto il ruolo sul set.

Il ritorno delle avventure di Deadpool

Nel cast del nuovo film ci saranno anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti, nel film firmato da Shawn Levy che è già indicato come possibile regista di Avengers 5, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.

Kevin Feige, responsabile dei Marvel Studios, nella giornata di ieri ha assicurato che il film sarà una "celebrazione dell'amicizia e della famiglia, e del formarsi una famiglia". Il produttore ha aggiunto: "Sono davvero entusiasta perché le persone, se supereranno gli insulti e la classificazione non adatta ai minorenni, vedranno quanto è dolce".