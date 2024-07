Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Il ritorno di Hugh Jackman dimostra che anche Iron Man può ricomparire"

L'operazione compiuta in Deadpool & Wolverine, che ha favorito il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine dopo l'addio al personaggio, potrebbe non essere un caso isolato. Kevin Feige si sbilancia e dichiara che, seguendo questo percorso, anche la ricomparsa dell'Iron Man di Robert Downey Jr. o del Captain America di Chris Evans sarebbe possibile, naturalmente solo se fatta nel modo corretto.

"Questa è la chiave, giusto? Come farlo in modo da mantenere ciò che è accaduto prima? Abbiamo passato gli ultimi due anni a cercare una soluzione per Wolverine", ha dichiarato Feige a DiscussingFilm. "Possibile ripetere l'esperienza con Iron Man e Captain America? Vedremo. Siamo orgogliosi di aver trovato la soluzione giusta per Wolverine. Penso che l'apparizione di Hugh e il ruolo da protagonista in Deadpool & Wolverine indichino che si può fare, se si presta molta attenzione".

Wolverine, Deadpool e Dogpool

A volte ritornano

Robert Downey Jr. e Chris Evans hanno lasciato l'MCU dopo Avengers: Endgame, che si conclude con la morte di Iron Man/Tony Stark. Anche Logan/Wolverine, interpretato da Hugh Jackman per 17 anni, è deceduto alla fine di Logan - Wolverine, con buona pace del divo australiano che si sentiva ormai "troppo vecchio" per il ruolo. Solo l'arrivo dello scatenato Ryan Reynolds è riuscito a fargli cambiare idea, ma Jackman ha assicurato che il ritorno di Wolverine non avrebbe messo in discussione la timeline di Logan grazie alle infinite possibilità del Multiverso.

Quali soluzioni sono state adottate per il ritorno del mutante Wolverine lo scoprire a partire da oggi, con l'arrivo nei cinema dell'attesop cinecomic Marvel. Nel frattempo, è già disponibile la nostra recensione di Deadpool & Wolverine, che anticipa i primi dettagli sull'irriverente ritorno degli mutanti più amati dai fan.