Deadpool & Wolverine: James Marsden ha anticipato un cameo di Ciclope?

James Marsden potrebbe aver suggerito cripticamente una sua possibile apparizione nei panni di Ciclope in Deadpool & Wolverine, in arrivo il 24 luglio.

L'interprete di Ciclope negli X-Men della Fox, James Marsden, ha appena anticipato un possibile ritorno nei panni del personaggio per un cameo in Deadpool & Wolverine.

Ospite del podcast di The Discourse per promuovere il suo nuovo film Knox Goes Away, l'attore ha parlato della sua partecipazione a Sonic the Hedgehog 3 menzionando un'altra pellicola che dovrebbe concludere una popolare trilogia, pellicola girata non lontano da Sonic 3, ambientato in quel di Londra.

James Marsden in una scena di X-Men: Conflitto Finale

"In realtà eravamo vicini alla produzione di Deadpool 3, che si è svolta lassù a Pinewood", ha detto James Marsden. "Non vorrei scoperchiare il vaso di Pandora".

L'attore non ha negato il suo possibile ritorno nei panni di Scott Summers/Ciclope, restando però vago per evitare ripercussioni da parte di Marvel. "Continuo a sentirne parlare. Non posso camminare per strada senza che qualcuno mi chieda se sarò nel film, quindi evidentemente si parla molto di questo".

I camei di Deadpool & Wolverine confermati

Se James Marsden per il momento rimane vago, le foto leaked dal set inglese di Deadpool & Wolverine hanno confermato il ritorno di Aaron Stanford nel ruolo di Pyro oltre all'apparizione di Sabertooth e Toad da X-Men del 2000. Anche se il regista Shawn Levy non si sbilancia sui numerosi cameo, ha rivelato che garantirsi la presenza di tanti attori importanti non è stato poi così difficile.

"Ciò che mi ha sconvolto è quanto siano stati facili alcuni di quei cameo", ha detto Levy. "La gente ama Deadpool. La gente ama Ryan Reynolds. Per fortuna, le persone sembrano apprezzare il mio lavoro. Sanno che io e Ryan viviamo una fratellanza creativa che è unica e sembra funzionare".

L'uscita italiana di Deadpool e Wolverine è fissata per il 24 luglio.