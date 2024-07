Deadpool & Wolverine introdurrà il villain di Doctor Strange 3? Ecco la teoria dei fan

Deadpool & Wolverine potrebbe avere enormi ripercussioni sul multiverso del Marvel Cinematic Universe, ma potrebbe anche introdurre il villain di Doctor Strange 3, secondo quanto sostiene una teoria dei fan.

Il multiverso del MCU ha continuato a espandersi con progetti come Spider-Man: No Way Home, Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che hanno esplorato il concetto e introdotto personaggi da altri universi Marvel.

Il multiverso diventerà ancora più grande in Deadpool & Wolverine, quando i personaggi degli X-Men della Fox entreranno a far parte ufficialmente del MCU. Il film potrebbe avere implicazioni enormi per il multiverso, ponendo le basi per il prossimo film sugli Avengers.

Doctor Strange 3 è stato aggiunto al calendario delle uscite Marvel (RUMOR)

Un progetto che potrebbe esplorare ulteriormente il multiverso è Doctor Strange 3, ma lo status del sequel non è ancora stato confermato. Tuttavia, l'MCU ci aveva lasciati con un enorme cliffhanger nella scena post-credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia con l'arrivo della Clea interpretata da Charlize Theron.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Benedict Cumberbatch in manette

La teoria su Doctor Strange 3

La storia del personaggio nel MCU non è finita e se ci sarà un altro sequel, il cattivo sarà probabilmente una minaccia multiversale. Secondo una teoria, Deadpool & Wolverine potrebbe introdurre il prossimo avversario di Stephen Strange.

Deadpool & Wolverine avrà una sequenza all'interno del Vuoto, un punto situato alla fine del tempo presentato per la prima volta nella serie Loki. Questo luogo ha al suo interno molte persone e cose eliminate dalla TVA per mantenere intatta la sacra linea temporale. Tra i tanti easter egg visti nei trailer del film è stata notata anche la testa di una statua del Tribunale Vivente, che potrebbe essere più importante di quanto sembri.

Chi è il Tribunale Vivente?

Nei fumetti, si tratta di è un essere onnipotente il cui unico scopo è quello di sorvegliare il multiverso. Una statua di questo personaggio suggerisce che esiste ed era venerato come una specie di dio in un altro universo. Mentre Deadpool e Wolverine si aggirano per il Vuoto, potrebbero imbattersi in questa statua, chiedendosi chi sia. Anche se Deadpool & Wolverine non si concentrerà su questo personaggio, la sua introduzione potrebbe suggerire che verrà ripreso in futuro.

La scena post-credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia vede Clea reclutare Stephen Strange per aiutarla a risolvere un'incursione nel multiverso. Le azioni del Doctor Strange nel sequel hanno causato danni al multiverso, il che significa che potrebbe aver fatto arrabbiare il Tribunale Vivente. Molti altri personaggi hanno avuto a che fare con il multiverso, tra cui Spider-Man, Scarlet Witch e Loki, il che potrebbe portare il Tribunale a un punto di rottura con l'MCU.