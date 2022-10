Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Charlize Theron parla del suo futuro nei panni di Clea

Dopo il debutto ufficiale nell'MCU avvenuto nella scena post-credits di Doctor Strange 2, Charlize Theron ha voluto anticipare ai fan ciò che la aspetta in futuro.

La prima scena post-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha introdotto il personaggio di Clea, ben noto ai fan dei fumetti Marvel, interpretato da Charlize Theron. Clea appare in veste di alleata di Stephen Strange, avvertendolo del fatto che ha causato un'incursione e ora sono costretti a porvi rimedio, entrando nella dimensione oscura.

Ospite di recente al Jimmy Kimmel Live, l'attrice premio Oscar ha voluto alimentare le speranze dei fan sul futuro di Clea, evitando però di sbilanciarsi troppo: "Spero proprio che il cameo non finisca lì, vedremo. A meno che i piani alti non cambino idea se io dico qualcosa in questo show".

Charlize Theron ha poi aggiunto: "Posso soltanto dire che Clea ha ancora del lavoro da fare. Non so ancora bene chi sia, ma lo saprò".

Nei fumetti Marvel Clea è la nipote di Dormammu, potente villain apparso nel primo film, nonché interesse amoroso di Doctor Strange. Nel film il personaggio fa il suo ingresso nella prima scena dopo i titoli di coda di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Doctor Strange nel multiverso della follia: Il rimpianto nel Marvel Cinematic Universe

I Marvel Studios non hanno ancora ufficialmente un terzo film su Doctor Strange, ma appare inevitabile dato il successo del secondo. Oltre a incontrare Clea, Strange sviluppa anche il Terzo Occhio, che potrebbe influenzare il suo livello di potenza quando lo ritroveremo sul grande schermo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è disponibile su Disney+.