Deadpool & Wolverine, l'interprete di Pyro sul suo ritorno: "Finalmente indosso un vero costume da supereroe"

L'attore è tornato nei panni del mutante 18 anni dopo essere apparso in X-Men - Conflitto finale con un look completamente nuovo

Deadpool & Wolverine dovrebbe contenere tantissimi cameo di attori della Marvel, ma uno in particolare, apparso nella saga degli X-Men, è già stato rivelato nei precedenti trailer del film: Aaron Stanford nel ruolo di Pyro.

L'attore ha debuttato nel ruolo di John Allerdyce, alias il mutante Pyro, in X-Men 2 del 2003 e ha ripreso il ruolo in X-Men: Conflitto Finale del 2006. Ora è tornato dopo una pausa di 18 anni dichiarandosi "molto soddisfatto" della sua interpretazione nell'atteso film dei Marvel Studios.

"Sono felice di aver indossato finalmente un costume", ha commentato Stanford in un'intervista a Entertainment Weekly a proposito del suo ritorno nei panni del mutante della Marvel. "Nei film originali degli 'X-Men', Pyro è stato davvero penalizzato in termini di look".

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

Stanford: "Nei primi X-Men indossavo un pigiama"

"In X2, vediamo Pyro nella Scuola per Mutanti di Xavier", ha raccontato. "La squadra SWAT irrompe nel cuore della notte e noi dobbiamo fuggire. Quindi per metà del film sono in pigiama. Non ho mai avuto la tuta tattica in pelle che indossano tutti gli X-Men. E nel terzo X-Men ero vestito con un completo preso da Hot Topic, praticamente. Quindi, fargli indossare un vero e proprio costume da supereroe, tratto dai fumetti, è stato molto bello".

Deadpool & Wolverine, clamoroso: i dettagli sulla scena dopo i titoli di coda trapelati online [SPOILER]

Shawn Levy, regista di Deadpool & Wolverine, ha dichiarato che ci sono molti camei nel suo film, ma ha sottolineato che il team creativo della Marvel "non voleva che nessuno dei camei o dei personaggi costituisse o distraesse dalla storia del film. Ma sono disseminati in tutto il film".

Nell'ultimo trailer della pellicola, abbiamo visto anche il ritorno di Sabretooth, personaggio apparso nel primo celebre X-Men del 2000, il film che ha dato il via all'esplosione dei cinecomic al cinema. Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale il 24 luglio 2024.