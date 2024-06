Deadpool & Wolverine: nel nuovo trailer anche un celebre personaggio degli X-Men

I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di un minuto di Deadpool & Wolverine, in cui per la prima volta possiamo assistere al ritorno del personaggio di Sabretooth.

Ryan Reynolds ci ha persino scherzato su sui social: "Non credo che possiamo aggiungere un'altra 'e' al titolo". Naturalmente, sembra anche che questo combattimento avverrà nel set della terra desolata che ha dominato la maggior parte dei camei presentati per il film.

La scena, che presenta un logo della 20th Century Fox crollato e in rovina, sembra essere un vuoto al di fuori del tempo, presumibilmente abbandonato dalla Time Variance Authority, che è già stata svelata nei precedenti trailer del film.

Tyler Mane è Sabretooth

Nei panni di Sabretooth c'è Tyler Mane, che lo aveva interpretato per la prima volta in X-Men. Negli anni successivi non era più tornato nel ruolo, mentre Liev Schreiber è subentrato nei panni del personaggio in X-Men - Le origini: Wolverine. Mane ha poi avuto ruoli in Jupiter's Legacy per Netflix e in Doom Patrol di Max.

Tutti i ritorni confermati in Deadpool & Wolverine

Nel film dei Marvel Studios, il Mercenario Chiacchierone (Ryan Reynolds) cambierà la storia del Marvel Cinematic Universe insieme a Logan (Hugh Jackman). Il film è interpretato anche da Matthew Macfadyen nel ruolo di Paradox e da Emma Corrin nel ruolo di Cassandra Nova, con il ritorno di Morena Baccarin nel ruolo di Vanessa Carlysle, Leslie Uggams nel ruolo di Blind Al, Karan Soni nel ruolo di Dopinder, Stefan Kapičić nel ruolo di Piotr Rasputin/Colosso, Brianna Hildebrand nel ruolo di Negasonic Teenage Warhead, Rob Delaney nel ruolo di Peter e Lewis Tan nel ruolo di Shatterstar.

Aaron Stanford tornerà nel ruolo di Pyro dalla serie di film degli X-Men, mentre si vocifera che anche Jennifer Garner tornerà nel ruolo di Elektra Natchios. Diretto da Shawn Levy, Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale italiane il 24 luglio 2024.