Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman e Channing Tatum hanno spoilerato il cameo di Gambit?

Era già stato riferito in precedenza che Deadpool & Wolverine avrebbe contenuto numerosi cameo e sorprese inaspettate, ma l'ultima novità è davvero gustosa, in quanto Hugh Jackman e Channing Tatum potrebbero aver appena spoilerato il cameo di Gambit.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che quando i diritti cinematografici degli X-Men erano ancora in mano alla 20th Century Fox, era stato sviluppato un film su Gambit con Tatum protagonista. Inizialmente previsto per il 2016, il progetto fu ripetutamente rinviato a causa di problemi in fase di scrittura, con la successiva acquisizione della Fox da parte della Disney che cancellò completamente il film.

Sembra che adesso, però, il Gambit di Channing Tatum avrà la possibilità di comparire sul grande schermo proprio grazie al terzo capitolo di Deadpoool, con i due attori che potrebbero aver "anticipato" il suo arrivo nel MCU:

Jackman, infatti, ha recentemente postato una foto del suo allenamento su Instagram che ha spinto Tatum a rispondere con "Letttsss gooo daddy!!!!". Di per sé, questo sembra un commento abbastanza innocente, ma Jackman lo ha poi condiviso su Instagram con un testo viola molto esplicativo.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

I camei di Deadpool & Wolverine

Se James Marsden per il momento è stato vago su un suo ritorno, le foto leaked dal set inglese di Deadpool & Wolverine hanno confermato il ritorno di Aaron Stanford nel ruolo di Pyro oltre all'apparizione di Sabertooth e Toad da X-Men del 2000. Anche se il regista Shawn Levy non si è sbilanciato sui numerosi cameo, ha rivelato che garantirsi la presenza di tanti attori importanti non è stato poi così difficile.

"Ciò che mi ha sconvolto è quanto siano stati facili alcuni di quei cameo", ha dichiarato il regista del film Marvel. "La gente ama Deadpool. La gente ama Ryan Reynolds. Per fortuna, le persone sembrano apprezzare il mio lavoro. Sanno che io e Ryan viviamo una fratellanza creativa che è unica e sembra funzionare".