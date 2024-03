Deadpool & Wolverine, Vinnie Jones ha detto no per colpa della 'fatica di indossare il costume di Fenomeno'

La fatica mentale di ore al trucco e di riprese impegnative con indosso il costume del mutante Fenomeno ha spinto Vinnie Jones a declinare l'offerta per tornare in Deadpool 3.

Tra la pioggia di cameo annunciati in Deadpool & Wolverine non ci sarà quello di Vinnie Jones. Dopo l'esperienza traumatica sul set di X-Men - Conflitto finale, l'attore ed ex calciatore gallese si è chiamato fuori per via della fatica mentale di indossare il costume da mutante. L'interprete di Fenomeno ha dichiarato a Yahoo Movies UK di aver rifiutato l'offerta della produzione di Deadpool & Wolverine per via della sua esperienza traumatica.

"Stranamente, mi è appena stato chiesto di fare Deadpool 3, ma ho parlato con il regista e gli ho spiegato che è un vero dramma indossare quel costume mentalmente e fisicamente", ha detto Jones. "Ha avuto anche un impatto mentale perché sei chiuso lì dentro e non puoi fare nulla tutto il giorno, puoi solo bere con una cannuccia. Quindi ho detto no a Deadpool & Wolverine, ma Deadpool è il mio film preferito di sempre. Volevo davvero farlo, ma non avevano il budget per mettermi nel costume".

Vinnie Jones non tornerà nei panni di Fenomeno, interpretato in X-Men: Conflitto Finale

Chi è Fenomeno?

Il mutante di Vinnie Jones, Fenomeno, si è scontrato con Wolverine di Hugh Jackman in X-Men: Conflitto Finale, uscito nelle sale nel 2006. L'attore ha psiegato a Yahoo Movies UK di aver accettato di interpretare il personaggio dei fumetti quando il film sarebbe dovuto essere diretto da Matthew Vaughn, ma si è indispettito dopo l'arrivo di Brett Ratner, che ha drasticamente modificato il suo ruolo.

"Il nuovo regista è arrivato e non era lo stesso ruolo per cui ero stato ingaggiato", ha detto Jones. "Hanno diluito il dialogo... Il regista ha introdotto così tante parti commoventi e così tanti altri attori che il mio ruolo si è diluito. Ho perso tutto l'interesse abbastanza presto perché sapevo che mi stavano semplicemente portando con loro... ero davvero molto turbato. Era un palco così grande e sono diventata una comparsa, ecco cosa è successo. Ho pensato 'Dove sono i miei dialoghi? Dov'è la trama?'. Per me è stato un disastro, un vero peccato."