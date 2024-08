Deadpool & Wolverine, Dafne Keen: "La riunione con Hugh Jackman? Meravigliosamente straziante"

Dafne Keen ha recentemente rivelato come ha affrontato la "straziante" reunion con Hugh Jackman in Deadpool e Wolverine con un "Logan diverso".

Dafne Keen, conosciuta per il suo ruolo di X-23, ha recentemente raccontato il momento in cui si è riunita con Hugh Jackman sul set di "Deadpool & Wolverine". Questo primo film degli X-Men sotto la bandiera dei Marvel Studios ha già battuto record al botteghino e si è consolidato come il film imperdibile del 2024. Parte del suo successo è dovuto ai numerosi cameo, tra cui quello di Keen che riprende il ruolo di Laura Kinney/X-23, insieme a Hugh Jackman, che ritorna come Wolverine.

Deadpool e Wolverine: Dafne Keen e la reunion con Hugh Jackman

Intervistata dal podcast Phase Zero di ComicBook, Keen ha parlato di come sia stato riunirsi con la variante di Wolverine interpretata da Jackman in Deadpool & Wolverine, diversa da quella che si è sacrificata per lei in "Logan - The Wolverine" del 2017. "C'è qualcosa di così meravigliosamente tragico in tutto questo", ha detto Keen. "Non ha mai potuto dirgli quanto lo amasse o quanto gli fosse grata, e ora ha questa opportunità, ma non è veramente lui. È straziante e geniale allo stesso tempo."

Un'immagine della locandina di Deadpool & Wolverine

Keen ha rivelato che l'attore di Spider-Man, Andrew Garfield, è stato una fonte d'ispirazione per mantenere segreta la sua partecipazione a "Deadpool & Wolverine". "Ho imparato da Andrew Garfield. È un maestro nel tenere segreti", ha detto Keen. Garfield e Tobey Maguire avevano scioccato i fan riprendendo i loro ruoli in "Spider-Man: No Way Home", e Keen ha trovato divertente dover mentire durante le interviste per mantenere il segreto del suo ritorno.

Deadpool & Wolverine è già campione d'incassi a un giorno dall'uscita italiana

In "Deadpool & Wolverine", Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine) si uniscono per cambiare la storia del Marvel Cinematic Universe. Il ritorno di Dafne Keen e Hugh Jackman ha creato molta aspettativa tra i fan, soprattutto per la dinamica emotiva tra i loro personaggi. La reunion tra Laura e una nuova versione di Logan promette di essere uno dei momenti più toccanti del film.