Deadpool & Wolverine è già campione d'incassi a un giorno dall'uscita italiana

Se il buongiorno di vede dal mattino quello di Deadpool & Wolverine è radioso. A 24 ore dall'uscita nei cinema italiani, la pellicola di Shawn Levy che riunisce le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni dei celebri mutanti ha già superato i 2 milioni di euro segnando 265.546 presenze e una media per sala di 5.084 euro (dati Cinetel).

L'avventura mutante Marvel non ha superato i dati di Inside Out 2, da poco incoronato film d'animazione più lucroso di tutti i tempi, che al debutto ha incassato 2.961.882 euro in un solo giorno, ma se il trend proseguirà si profila un incasso fondamentale per le sale italiane. Naturalmente la pellicola "rischia" di confermare il trend recente per cui gli incassi si concentrano nelle mani di pochi titoli fortissimi, lasciando solo le briciole a tutte le altre uscite.

Come sottolinea Box Office, Deadpool & Wolverine si posiziona così al sesto posto tra i migliori debutti per i cinecomic Marvel dietro a The Avengers (2.3 milioni nel 2012), Spider-Man 3 (2.7 milioni nel 2007 pre-MCU), Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni nel 2021) e l'accoppiata Avengers: Infinity War (3.1 milioni nel 2018) e Avengers: Endgame (5.3 milioni nel 2019).

L'alba di un nuovo blockbuster

Scoprite la nostra recensione di Deadpool & Wolverine, che segna il ritorno di Hugh Jackman nei panni del mutante Wolverine dopo aver detto addio al personaggio nel 2017 con Logan - Wolverine.

Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Lo spoiler sul ritorno di X-23 nel trailer? Un regalo a Dafne Keen"

Come anticipa Marvel nell'introdurre il film con una divertente sinossi, uno svogliato Wade Wilson fa fatica ad adattarsi alla vita civile. I suoi giorni da mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono nel suo passato. Quando il suo pianeta natale si ritrova ad affrontare una minaccia esistenziale, Wade deve, con riluttanza, unire le forze con un ancor più riluttante Wolverine per sconfiggere il male.